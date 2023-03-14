經濟日報社論／矽谷銀行破產對金融業的啟示

從上周五（3月10日）到周日（12日），短短兩天內美國就發生加州矽谷銀行（SVB）與紐約簽字銀行（Signature Band）倒閉事件。美國財政部、聯準會（Fed）與聯邦存款保險公司（FDIC）生怕其他中小型及地區性銀行也發生擠兌，引爆金融體系的系統性風險，甚至演變成金融風暴，已於周日宣布緊急因應措施。兩家銀行倒閉的主要原因當然是本身營運及財務結構存在諸多問題，但Fed貨幣政策連連出錯也難辭其咎。

SVB是全美資產排名第16位的銀行，與矽谷區科技業創投基金（venture capitals）與新創企業（start-up）關係密切，而且這些創投與新創業者的營運觸角更延伸到中國大陸、英國、印度等多國，國內及國際連鎖效應不容輕忽。SVB倒閉的原因相當另類，既不是被放款壞帳激增拖垮，也不是因為投資高風險資產而嚴重虧損，反而是因為持有的安全資產太多。

這要從2020年初新冠疫情爆發之後說起，當時由於美國採取擴張性財政與貨幣政策，並以量化寬鬆（QE）政策大舉購買金融資產，造成資金泛濫。許多加州創投資金及新創企業都把數以十億美元計的基金存入SVB，使該行在2020及2021年期間共流入約1,300億美元的新存款。SVB並未胡亂投資，而是把大量資金投入到公債以及由美國政府支持的長期債券上；SVB總資產中，這類證券占55%，比率之高在100大銀行中排名第一。這些投資毫無風險，加上存款成本幾乎是零，因此投資債券的報酬率雖低，但SVB仍有賺頭。孰料2022年3月起Fed激進緊縮貨幣政策，債券價格大跌；安全性雖然不變，但市值卻大幅下降，帳面嚴重虧損，股價大幅下跌。因此最安全的資產，有時也會變成殺傷力最強的地雷，這是SVB倒閉給金融業的第一項教訓。

其次，利率雖然上升，但大部分銀行由於擁有鉅額的浮動利率放款，因此放款利息收入也會隨之升高，且升幅會大於存款利率升幅，銀行淨利差擴大，獲利能力更強。反觀SVB，由於大量資金都押在長期債券上，殖利率在買進時就已經鎖死在低檔，不會隨著利率上升而提高，淨利差淪為負數，且愈負愈多，獲利因而遭到壓縮。因此資產結構必須多元化，則是第二項教訓。

SVB的另一項弱點，就是存款基礎太過集中於大型客戶。SVB存款金額低於25萬美元（存款保險上限）的中小型客戶，占存戶總數的比率還不到3%，但以企業為主的大額存款戶對利率非常敏感，當Fed升息會要求SVB提高存款利率，因而對SVB的獲利率立即造成壓力。去年一年內平均存款利率由0.14%急升到2.33%，升幅遠超過一般綜合性銀行。債券的利息收入，小於存款利息支出，銀行當然是愈做愈賠。銀行固然應該重視大客戶，但莫忘客大也會壓主；不但有更多的籌碼要求銀行提高存款利率，而且稍有風吹草動便會大舉提款。因此存款來源必須分散化，則是第三項教訓。

事實上，在過去幾年間，許多銀行與SVB一樣，接收到龐大存款，並將這些資金投入長期債券。如此不僅銀行的長期公債部位將會在未來幾年拖累銀行的獲利率；這雖然不表示銀行體系的償債能力會出問題，但是獲利能力下降已在所難免，股價也將承受壓力。

Fed的貨幣政策連續失誤，也是銀行體系風險升高的一大催化劑。Fed先是在2021年初通膨已經明顯升高時，堅持通膨只是「過渡性」；到2021年11月時雖承認「過渡論」已經「身退」，但超寬鬆政策仍持續數月，到2022年3月才開始緊縮；2022年底時又認為通膨已經減緩，並縮小升息幅度，結果今年來通膨又有復燃之勢，Fed立場又轉向鷹派。先是過鬆，之後又急縮，不僅對金融體系造成嚴重干擾，也使Fed本身陷入「三難困境」，既要同時達成2%通膨目標及最大就業的雙重使命，還要確保金融穩定。Fed如何拆除系統性金融風險的引信，3月21日的會議就是一大考驗。