經濟日報社論／「小確幸」服務業面臨大挑戰

台灣的年輕人許多都不想費時費力地投資在精深的專業，只想創個「小確幸」行業，如飲料、咖啡、簡餐、甜點、飾物等，這些行業的入門門檻不高、投資額不大，加上營業時間自由設定，在生活壓力大的現代，過著「小確幸」日子。

依財政部2021年9月資料，全台灣手搖飲料店高達2.6萬家，七成分布在六都，以高雄的4,000家居首；但台北市部分地區密集程度驚人，永吉路某巷口聚集15家飲料店，寧波西街某十字路口超過十家。雖然高密集度方便消費者購買，卻因競爭過於激烈，多數沒幾年就虧本收攤或換手，增加許多沒生產性的「社會成本」。這些商店基本上都聘用工讀生、發時薪，不容易有優良福利，也難以成長壯大，對勞動市場貢獻不大；即使是一些品牌連鎖店，除了極少數例外，薪資和福利都不具吸引力。但「容易入場」的確也是台灣年輕人打工、創業、認識商業環境的一種便捷模式。

然而，這種小確幸店的存在，已經受到嚴重威脅。前幾年就有機器人刀削麵、機器人炒飯、送餐點機器人出現，但基本上是在店家中，提供部分工序或服務，協助送餐、提高其工作效率而已，對於形成一種商業模式，來取代其他競爭者的威脅是相當有限的。

但是，最近北京地鐵出口出現的「煎餅果子」機器人自動販賣機，情況就相當不同。它能在消費者選擇是否加香料和辣椒、繳費後在三分半鐘內，從刷油、擠麵糊、攤勻、倒蛋汁、翻面、刷醬料，撒蔥花、香菜等，完整煎出一份早點，大大提升了機器人加上人工智慧的效能。雖然偶有瑕疵、仍未臻完美，但已可想見這種營運模式一旦成熟，將會大量取代速食店、早餐店、飲料店和咖啡店。由於對岸市場腹地龐大，而且全球都有廣大商機，業者將會大量投入各式類似機器人販售機台的製造，在滿布大陸市場之後，進一步大量出口到世界各地，或直接對外投資經營，包括進入台灣市場。

這種未來發展，可以想見非常容易進入上述的飲料、咖啡、餐點市場，將嚴重衝擊「小確幸行業」的存在和創業機會；即使不可能完全取代，至少也會在辦公大樓密布的都會精華區普遍設置，搶奪趕著上班但沒時間在小確幸店點餐的商機。

台灣雖然一直有卓越的餐飲業者，但在市場狹小、規模有限下，展店的速度牛步化，難以創造「規模經濟」，並提供年輕人相對滿意的生涯選擇。就像1958年創立的鼎泰豐，努力奮鬥超過半個世紀，2013年被美國The Daily Meal網站評選為亞洲最佳餐廳第一名，CNN評為全球最佳連鎖企業第二名，但迄今全球卻只有160家分店，和麥當勞全球4萬家、肯德基1.5萬家、星巴克2.7萬家等完全不能相提並論；除了在國際宣傳台灣美食有些貢獻外，對提振台灣高薪就業和海外歷練的幫助有限。

飲料店是相對容易標準化而邁向海外的行業，台灣手搖飲料近年來的確有相對亮眼成績。外貿協會統計，到去年6月，台灣手搖飲料在海外約有9,000家直營和加盟分店，其中都可（Coco）有4,000家店，日出茶太也有3,000家，較少受關注的「貢茶」全球已超過1,400家，「歇腳亭」有近400家。由於規模有限，加上多非典型就業，對就業和薪資的貢獻，和上述美國連鎖店有著巨大差異。

政府對就業比例高達六成的服務業，投入輔導的資源相對有限。在對岸機器人自動販賣機已威脅小確幸店的關鍵時刻，應思考如何擴大和集中資源、在台灣創造出一些能在海外快速展店，並以高薪雇用相當數量台灣年輕人的「獨角獸」，否則不僅餐飲服務業的前景堪憂，年輕人失業和低薪也將惡化。