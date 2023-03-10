經濟日報社論／從日銀新總裁看日圓走向

日本政府向國會提名學者出身的植田和男，接任4月8日到期的黑田東彦，成為日銀下任總裁。植田人事案不僅全球金融圈，多數的日本人也大感意外。大黑馬植田的出線，象徵著日本國內不同政治勢力，與背後相異金融政策思維的角力結果。了解植田人事案的誕生，與五年任期內的重要挑戰，將有助於我們理解今後日本金融政策與日圓匯率的走向。

植田人事案讓日本國內外嚇一跳的主要理由是，71歲的植田早已退出金融決策圈，大家不知道這號人物是誰。植田雖然在1998年到2005年的七年間，是日本央行政策委員會的一員，與日銀有淵源，但是他自從2017年東大經濟學院退休以後，算是安養天年的狀態。

日本央行總裁的誕生，理論上是首相向國會提名，由國會表決認可，但實務上，執政黨有國會多數優勢，國會表決只是形式，關鍵在於提名人。提名人選拔是由財務省與日銀溝通之後提出名單，最後由首相圈選。這也說明過去日銀總裁，不是財務省高官、就是日銀副總裁或理事擔任的原因。

然而十年前安倍首相為了推進安倍經濟學所需的寬鬆貨幣政策，無視日銀內部意見，硬是把貨幣寬鬆派的財務省出身黑田擠進日銀總裁，讓當時日銀白川方明總裁任期未到，就提早辭職以示不滿。十年前日銀被安倍首相「無血開城」的怨念，是這次植田出線的重要關鍵。

這次日銀總裁案，2月初媒體傳出現任副總裁雨宮正佳最有機會。但在日銀長老們眼中，雨宮配合黑田總裁力推安倍經濟學，雨宮如果就任總裁，日銀就擺脫不了貨幣寬鬆的黑田體制，因此力抗雨宮人事案。1月中旬，日本主流財經雜誌『東洋經濟』，推出「日銀歡宴席結束」特集，前日銀總裁白川特地撰文「總括」安倍經濟學的貨幣政策，另外日銀前三位理事，也以座談的方式評論黑田總裁體制的功過。很明顯的，黑田總裁還沒下台，日銀長老們已經鳴槍要清算安倍經濟學。

日銀長老攻勢凌厲，加上日本現在高達4%的物價上漲率，超市商品10%-20%的價格上升，貨幣寬鬆讓民眾十分厭惡，黑田體制下的雨宮，自然就從名單上消失。這時日銀長老們力推白川前總裁時代的副總裁山口廣秀，山口老友的植田則搭配為副總裁。

但這份名單到了岸田首相那裡，植田卻翻身為總裁，主要原因是，雖然安倍經濟學在通膨時代為民眾所厭惡，但安倍派還是自民黨大派閥，安倍派不少議員至今仍以安倍經濟學為傲。植田在任職央行政策委員會期間，在關鍵時刻力推貨幣寬鬆，可視為量化寬鬆支持者。為了安撫安倍派議員，植田成為岸田首相的安全牌。

所以日銀植田總裁的誕生，是高通膨時代、民眾厭倦量化寬鬆政策背景下、日銀長老們為奪回日銀主權大力運作，以及岸田首相對安倍派議員政治妥協下的結果。財務省這次沒參加總裁爭奪戰，因為財務省很清楚，現在去接日銀總裁是跳火坑。

與美國聯準會比較，就知道日銀目前的工作困難。聯準會面對高通膨跟就業火熱的市場，解藥就單純一個：升息。但是日銀面對一個高通膨但就業依舊疲弱的市場，縮減貨幣寬鬆可以降通膨，但可能傷害軟弱的就業；反之如果維持貨幣寬鬆救勞動市場，就可能讓通膨繼續惡化。

日本目前多數輿論是期待一個穩健的貨幣政策轉型，亦即是維持就業穩定的同時，漸進改變黑田體制的「異次元」貨幣寬鬆，讓物價穩定下來。但是我們要注意的是，清算安倍經濟學的聲浪也在浮起，一旦日本就業市場明顯改善，迅速的縮減貨幣寬鬆、以及快速的日圓升值也不無可能。日本的貨幣政策將要轉型，漸進穩健的轉變有利台灣政府與企業應對，但我們也要準備可能的急速變化。