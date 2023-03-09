經濟日報社論／鮑爾鷹派發言 市場驚魂未定

美國聯準會（Fed）主席鮑爾是華爾街律師及投資銀行家出身，貨幣政策本非所長，而他的專長是長袖善舞，八面玲瓏，與華府政治人物關係良好；不管是共和黨的川普，還是民主黨的拜登，只要總統提名他擔任Fed主席，根本不必操心是否能獲得國會的同意。

正由於他不是經濟學者出身，沒有根深柢固的意識形態，因此對外發言時而「鷹皮鴿骨」，時而「外鬆內緊」；話不說死，事不做絕。有人質疑他的政策立場搖擺不定，他便祭出「一切依賴數據而定」這塊堅不可摧的擋箭牌；百推百倒，萬應萬靈。

然而觀察鮑爾7日在參議院作證時的表現，無論是講稿內容，還是回答議員的詢問，都展現出不折不扣的「雄鷹」立場，與他2月1日Fed會議後記者會上11次提到「通膨下降（disinflation）」時的基調大相逕庭。

鮑爾講詞中在貨幣政策方面最重要的兩句話，分別是「最近的數據比預期更強，顯示最終利率可能比我們之前預期的水位更高」；以及「如果所有數據顯示應該加速緊縮，我們將準備加快升息速度」。

面對民主黨議員高度擔憂Fed會緊縮過當，引發經濟衰退，從而損及就業的質疑，鮑爾罕見地一步不讓；堅持若要將核心通膨率壓回到2%目標，則「非常可能需要勞動市場情勢軟化一些」，即未來可能流失一些工作機會。鮑爾與民主黨「進步派」參議員華倫的對話，更是針鋒相對；華倫一再強調升息已造成約200萬人丟掉工作，鮑爾則表示，通膨「極高，嚴重傷害全國所有的勞工」。這番唇槍舌劍，充分顯現鮑爾不容妥協、不和稀泥的緊縮立場。

針對Fed繼續緊縮信用的立場，最近經濟學界及市場人士提出不少另類的思維，而鮑爾在講詞中也盡可能全面封殺。第一種思維是針對2%的通膨目標，認為去全球化、人口老化與能源轉型等因素，已使當前美國及全球通膨的大環境丕變，2%的目標已不再適當，應該考慮提高目標，例如3%；或者是既然在短期、甚至中期間難以達標，不妨暫時容忍通膨超標，靜待貨幣政策「漫長而又無常的時間滯後」逐漸結束，屆時通膨自然會明顯下降，Fed沒有必要強力緊縮，對經濟造成非必要的傷害。

另一種思維則是針對經濟如何「著陸」。通膨能達標，景氣不劇降，謂之「軟著陸（soft landing）」，雖然最理想，卻極難辦到；通膨能達標，經濟卻衰退，謂之「硬著陸（hard landing）」，結果最糟糕，應盡量避免。既然軟硬皆難，不如就讓經濟「不著陸（no landing）」，與其勉強使通膨降落，不如讓經濟繼續翱翔，通膨未始不會隨著時間而自然下降。

對此，鮑爾不僅先後五度強調2%目標，還兩度提到將維持「具有制約力的（restrictive）」貨幣政策一段時間；為了達成2%目標，縱然不致寧為玉碎，至少堅持不為瓦全。

另外不少經濟學者提到元月就業、通膨及零售銷售數據全面超強，很可能是因為元月天氣異常溫暖，以及年初社會福利給付因為通膨升高而一次性大幅增加所導致。但鮑爾強調，元月經濟數據翻升的幅度與廣度太大，而且去年第4季的相關數據也全面上修，顯示最近經濟強勢並非只是單月現象。鮑爾的「鷹派」旗幟已無比鮮明。

眼下金融市場最關切的議題，就是3月21日Fed會議究竟是繼續緩步升息1碼，還是將升息幅度恢復到2碼？近日已有三位決策官員表示支持在3月或之後的會議，將升息幅度提高到2碼。鮑爾7日的表態，已然為3月升息的政策路徑打下基礎；升息2碼已不再是有可能性，而是只有當會議之前公布的2月就業及通膨數據出乎意料之弱時，才能夠阻止這項結果發生。