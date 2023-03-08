經濟日報社論／中國大陸政經發展與改革新趨勢

中國大陸14屆全國政協與人大會議先後開幕，由於黨政重要人事在去年底的中共二十大基本確定，特色是習家軍全面接班，已無太大懸念，只待人大完成形式正式公布，本屆兩會最受海內外關注的主要集中在五個方面。

首先，當然是經濟。3月5日，人大開會首日，國務院總理李克強作任內最後一次《政府工作報告》時指出，今年發展主要預期目標是：國內生產總值成長5%左右。去年因受疫情影響，中國大陸經濟成長3%，遠低於政府原先制定的5.5%目標，因而一般認為在疫情基本走向結束的今年，北京有可能將經濟增速目標定得較高，但從最新公布的5%目標看來，當局的心態還是比較保守謹慎的，這可能是更多地考慮到國際經濟仍陷停滯膨脹低迷困境，加上去年底清零防疫政策結束以來，國內消費、投資及出口指標仍未現明顯復甦有關。因而有理由推斷，決策當局有極大可能採取更為積極的擴張政策，尤其是更為擴張的財政政策來提振內需。相對於美、歐等發達國家目前仍陷於高通膨的困境，中國採取寬鬆宏調的餘裕空間要大得多。

其次，受到關注的應是機構改革。這在剛結束不久的二中全會，強調必須以「加強黨中央集中統一領導為統領」，及配合「全面建設社會主義現代化國家」、「全面推進中華民族偉大復興」這兩個在中共二十大定下的最高政治目標，來統籌推動全面的機構改革。因此，各方的關切層面有三：一，將出現「強黨弱政」的趨勢，俾準備經受「風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」；二，國家安全及金融體系的機構改革或將成為改革重點；三，會不會整合國台辦、港澳辦等部門，設立國家統一委員會，以彰顯國家統一、全面推進中華民族偉大復興的目標。後者如果成為事實，即不啻預示了兩岸統一排上了日程，自將牽動兩岸形勢、東亞形勢，甚至是美中博弈態勢的發展。

第三，也與前者有關的，是中共在二十大提出的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，及習近平在2019年初提出的「兩制台灣方案」，在本屆的政協及人大會議中會不會有進一步的舖陳。今年年初，新上任的國台辦主任宋濤表示，今年將與台灣各界有識之士深入協商兩岸關係和國家統一，北京方面的想法與做法，在兩會中會不會有進一步的討論與提出。

第四，在經濟成長預期目標之外，今年還有一個指標或將受到各方關注，就是國防支出預算的成長。中國國防預算已連續20多年成長，早已是全球僅次於美國的軍費大國，不過自2016年以來，大陸國防預算成長率連續七年降至個位數，大致在6.6%至8.1%之間浮動，以致國防支出占GDP的比率多年來也一直穩定在2%左右，此一水平遠低於美國的3.4%。

受俄烏戰爭及全球安全形勢變化影響，許多國家近年均大幅提高軍事預算，美國2023年國防預算達8,500億美元，較前一年成長14%；日本成長率更高達24%，並計畫在五年內將國防預算翻倍；德國、英國也均有計畫將各自的國防預算分別在五年內及八年內翻倍；台灣今年國防支出的成長率也達13.9%，所以，今年中國大陸的國防預算成長7.2%，相對保守。

最後，是關於人口政策。大陸2022年出現了61年來首度人口負成長，總人口較2021年底減少85萬人。此一現象引發各界高度關切，生育率低落，不僅拉起了人口老化的警報，對長期經濟發展也十分不利，更關鍵的是生育率長期偏低一旦過了臨界點將難以回歸。中國執政當局會不會提出針對性的有效對策，也當然是今年兩會的關注焦點。

每年3月的中國兩會，從來是海內外的共同關注，但今年的關注角度很不一般。