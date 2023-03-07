經濟日報社論／今年景氣不容樂觀

主計總處下修今年的經濟成長預測，由2.75%下修0.63個百分點到2.12%，幅度不小，正式進入2%保衛戰，只是主計總處的預估，若干衝擊經濟成長的因素可能尚未慮及，值得隨時警惕，也無怪乎國發會主委龔明鑫會用「像坐雲霄飛車」來形容今年的景氣狀況。

首先就內需的民間消費而言，一般認為政府普發6,000元多少會帶來刺激消費的效果，但有商榷空間。政府普發現金共發出約1,400億元，這個數額相對於去年產險業防疫險總共賠付近2,500億元要少得多。

觀察近半年以來餐飲批發零售業的營業額屢創新高，防疫險賠付的貢獻應是功不可沒，否則在通膨嚴重、實質薪資降低、房貸利息負擔加重的環境下，上述內需產業應該很難有如此亮眼的表現。再者，消費者領到的防疫險賠付金額較大，會有比較高的邊際消費傾向，例如旅遊或購買耐久財貨；普發的6,000元不僅效果不及發券，在通膨影響消費意願下，被窖藏儲蓄的機會高。因此，在今年能否創造更大的內需消費規模，應不能這麼樂觀。

依據主計總處的說法，若計入政府的疫後特別預算支出，保守估計對經濟成長貢獻0.35到0.45個百分點，可讓經濟成長率接近2.5%。事實上，政府不宜過度強調普發現金或其他移轉性補貼對經濟成長的貢獻，畢竟這是拿可能創造更長期效果的經費用來短期刺激經濟，不見得是理想做法，更容易遭致「既有如此神奇魔豆效果，何不多發一點」的批評。

其次，就占GDP比重最大的出口而言，眾所周知在全球需求不振的情況下，主計總處預估今年出口年減5.84%，但實際的發展可能更糟。如果大致區分為電子科技業及傳統製造業來看，前者仍處於去化庫存階段，一般認為可能要到下半年才有轉機。但傳統製造業則不盡相同，若干產業因預期中國大陸疫情解封後帶來的需求復甦，已開始備庫存而非去庫存，一般也據此預期傳統產業在第2季就有可能反轉向上，因此中國大陸經濟是否會如預期復甦便非常關鍵。台灣對大陸出口至今仍占近四成的比重，若中國經濟復甦不如預期，對台灣出口及經濟成長的影響就會相對明顯。

近來國際各主要預測機構大致皆上調了對中國今年經濟成長的預測至5%左右，但也如IMF在上調時發出的警訊─強調中國仍面臨重大經濟挑戰，房地產收縮依然是主要逆風，病毒的演變也仍存在不確定性。除此之外，在經濟高度逆風下，中共政府主要倚賴的內外雙循環都出現頗為負面的訊號。就內循環而言，儘管「保就業」一直是近幾年最重要的目標，但失業卻屢創新高，即使在清零風控前也是如此，整體消費要支撐足夠的內循環實屬不易；就外循環而言，除了全球需求下滑外，中國也面對諸多國家競爭，逐漸丟失世界工廠地位。在中國經濟內憂外患有增無減的情況下，台灣的出口動能是否受到影響還是需嚴密關注。

就投資而言，前幾年因為台商回台投資撐起的高投資率對經濟成長貢獻良多，但近來的情形也有所不同。目前的投資主要來自於政府的公共投資與國營事業的投資，民間投資在出口需求衰退、前景不盡明朗的情形下已不若前幾年熱絡。

整體來看，今年驅動經濟成長的民間消費、出口、投資這三駕馬車都有各自不同的隱憂，實難樂觀以待。當然，全球經濟也並非全然沒有樂觀面向，例如俄烏戰爭有望結束，能源、糧食價格下跌減緩全球通膨壓力，重振因通膨而疲軟的全球需求，帶動貿易動能回復。只是面對可能是史上最複雜而難測的環境，對於今年的經濟景氣動向，必須高度警覺，不宜過於樂觀。