經濟日報社論／台美貿易協定要接地氣

台美21世紀貿易倡議的談判進展順利，目前看來近期內會完成貿易便捷化等五個優先議題談判，作為第一階段成果。這個協定不但是台美在經貿領域近30年來最重要的發展，更是台美關係全面升級後，台灣成為同等經貿夥伴的象徵。然而產業要看的是實際效益，不是象徵意義；如何將艱澀複雜的協議內容及背後的效益，轉換成國內產業能看懂的說明，是接下來的重要挑戰。

台美貿易協定雖然只有五個議題，但按政府目前的說明觀察，預期會有正式經貿協定的架構，可謂是「第一期工程」竣工。未來還有數位貿易、環境、勞工等其餘七個「第二期」議題會陸續完成。

由此觀察，台美建立了一個可以與時俱進的經貿協定藍圖，會繼續成長擴大。如果美國2024年大選後改變風向，同意啟動降關稅、投資服務市場開放談判，這個協定架構也可立刻納入。

另一個重要的特質，是拜登政府上任後強調要走出傳統自由貿易協定（FTA）的舊窠臼。過去數年，陸續跟歐盟、英國與日本推動經貿與科技對話或夥伴倡議談判；去年除台美倡議外，也啟動「印太經濟架構」（IPEF）談判。關鍵是，這些談判目前都還沒走到有具體協議內容的階段。意味著台美貿易協議，將是美國新經貿政策思維下全球首部完成規則的協議；一旦完成公布，一方面有助於讓台美產生更為互惠、對等的經貿互動，他方面也可預見各國都會仔細研究以了解美國政策脈絡，甚至要求跟台灣進行經驗分享作為準備，外部連結意義顯著。

然而台美倡議先完成的貿易便捷化、中小企業、反貪腐、良好法制作業、服務業國內規章等五個議題，除了前兩個議題還算直接涉及產業利益外，其他議題的規範，都是以提升政府法制的簡政便民、避免公務人員索賄等強化經商環境品質為目的，對國內產業無疑會有「間接效益」但直接感受可能不強。加上今年進入大選的政治攻防模式，因而台美倡議第一期成果，如何轉換為民眾、產業有感的內容，取得跟其實際意義對等的支持，避免淪為政治口水戰的犧牲品，將是政府的挑戰。

去年行政院經貿談判辦公室已經在政府網路平台徵詢本案公眾意見，但仔細看其說明，是以正面效益的文宣為主，欠缺實質議題的內容。事實上，政府已經公開表示台美倡議是以「美加墨協定」（USMCA）等近期美國對外洽簽的協定為基礎，意味著可以在不洩露具體條文內容的情況下，先以USMCA等經貿協定內容，作為國內效益及影響說明的參考點，開始對外溝通建立共識。

議題能有效說明的重要性，在於第二期七個議題的敏感度更高於第一期，包含勞工、環境及檢驗標準，都會跟企業營運關係更為直接，關切程度更高，意見徵詢的意義也更大，例如產業在知道勞動或環保重點規範方向後，方能評估是否會增加營運成本，主談機關也才知道產業因應法規義務的緩衝需求；又如標準議題，如何納入符合台灣產業利益的行業別標準規定，也需廣徵實務觀點。若是相對簡單（而且距大選較遠）的第一期都無法凝聚社會共識及支持，那麼第二期挑戰只會更大。

政府似乎有台美協定的重要性與價值無法充分展現之感，這個問題或許也跟對內溝通方式有高度關聯。特別是台美倡議談判啟動後進展快速，雖然凸顯出雙方高度的政治決心及企圖心，但時間太短也影響到這個議題在國內的理解及接受程度。未來必須全面提升對內說明溝通的力道，同時也需要讓說明內容接地氣，否則可能會讓台美協定淪為曲高和寡的結果，就真的令人惋惜！