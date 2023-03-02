經濟日報社論／預期通膨短期降溫 失之樂觀

央行總裁楊金龍昨日赴立院進行業務報告，他認為進口原油及糧食成本上揚等供給面因素，導致近來國內物價高漲。另一方面，由於預期今年台灣出口成長將大幅放緩，且廠商對未來景氣看法保守，恐遞延或縮減投資計畫，因此，今年消費者物價指數（CPI）年增率可望降至約2%，且不會出現停滯性通膨。

楊總裁也提到全球經濟仍面臨四大風險。第一是美、歐勞動市場緊俏，恐使通膨升溫；第二，美歐央行若因通膨降溫不如預期進而緊縮，恐減緩經濟成長。第三，中國大陸經濟仍存在下行風險；第四，氣候變遷加劇大宗商品供應不確定性及地緣政治風險升溫。上述四大風險中，除第三項會降低通膨外，其他三項皆使通膨增溫。然而，楊總裁並未量化這些因素的影響。

從總體經濟學原理來看，總合需求及總合供給變動皆會影響物價。其中，總合需求包括民間消費、政府支出、民間投資及出超等四項，而總合供給和工資、地租及原物料成本相關。楊總裁認為我國出口及投資將受到壓抑，因而會減緩國內通膨的看法，可能過於樂觀。近來我國出口金額連續五個月衰退和新冠肺炎疫情減緩後，國人大幅減少對電子資訊產品的需求有關。今年元月時，類似筆電及電視機等耐久性消費財的價格年增率只有0.82%。不過，因其僅占國人消費支出的九分之一，故對緩和通膨的效果有限。

近來我國以增加政府支出的方式撥補油電虧損，雖掩蓋通膨於一時，但日後必須付出代價。去年國際原油價格上漲43.2%，而我國則凍漲油、電價。由於油料費及電費分別占國內消費支出2.7%及1.3%，因此，若油、電價反映成本皆往上調43.2%，則去年CPI年增率會從2.95%再往上調1.72百分點，成為4.67%。然而，由於去年中油虧損1.67個資本額及台電虧損八成一的資本額，因而今年被迫落後補漲。因此，雖然今年元月原油價格已較去年同期下降4.2%，但國內油、電價卻分別上漲0.74%及1.47%。所以，短期內即使油價呈下行趨勢，油、電價卻會顯現一些去年即存在的上漲壓力。

政府近年編列的特別預算，例如八年8,800億元的前瞻建設及因應疫情變化的特別預算，導致政府支出以及貨幣供給持續增加。去年代表貨幣供給的M1B及M2，其平均年增率分別達到7.8%及7.5%；這顯示國內資金環境寬鬆，因而有助通膨。

最後，從總合供給面來看，預期通膨即將降溫的看法過度樂觀。在主計總處編列的26項商品及勞務的分類中，今年元月只有水果及通訊設備的價格分別較去年同期下降4%及8.8%；其餘24項的價格皆呈上漲走勢，而其中又和屬於非耐久性的消費財及勞務類的若干項目上漲最多。這些上漲和勞動市場緊俏及利率上揚有關。例如，占消費比重17.8%的居住服務費用，在今年元月時，價格上漲年增率為2.35%。此費用和房租息息相關，因而會因房價或利率上升而增加。雖然目前國內房價只小幅向下修正，但未來即使因利率上揚而加速向下修正，但房租也因利率較高，而呈現不易下跌的僵固性。

總之，在政府補貼油、電價、租金僵固性及近來大量人力回流至旅遊及餐飲服務業，導致勞動市場緊俏的情況下，預期今年CPI年增率約2%恐不切實際。過去二年來，重貼現率持續低於CPI，導致實質利率為負，且有21個月介於-1%至-2.44%之間；這顯示央行施行緊縮政策已過慢。央行太晚升息會導致美台之間利差擴大，造成新台幣趨貶，因而增加輸入性通膨的風險。如此一來，未來某個時間點，央行恐必須大幅升息，從而出現經濟大幅衰退的風險。換言之，國內有可能出現停滯性通膨。