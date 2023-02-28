經濟日報社論／兩岸經貿關係必須突破僵局

「九二共識」不但在兩岸之間的政治上爭議不休，在經貿方面，影響也很深遠，如果比較在有「九二共識」的基礎上，台灣的對外經貿，明顯優於目前不承認「九二共識」的表現，兩者之間的差異，也許是突破台灣對外經貿關係的關鍵。

先看政治方面。不久前，民進黨主席賴清德說：「九二共識沒有中華民國的生存空間，同時會讓台灣2,300萬人沒有主權。」其實這種說法根本無法通過事實檢驗。因為馬政府執政八年承認九二共識，不但與大陸簽署了23項協議，也與紐西蘭和新加坡簽署了自由貿易協議，而且也和日本簽署了漁業協議。另外，八年間只掉了一個邦交國，同時，又參加了世界衛生大會（WHA）和國際民航組織（ICAO）。最重要的是，台灣的免簽國家從2007年的54個，增加到2016年的158個。也就是說，在有九二共識下，台灣的國際空間其實是大幅增加的。

另一方面，蔡政府執政的七年期間，因為沒有九二共識，邦交國由22個掉到剩下14個。另外，我們不但無法參加WHA和ICAO；也沒有和任何國家簽署FTA。中華民國的國際空間其實是大幅縮水的。

在經貿方面，也有明顯的差異。首先，2008年5月馬總統就任之後，在「九二共識、一中各表」的原則下，八年間兩岸共簽署了23項協議，其中大多數與經貿有關，包括直航協議、觀光協議、農產品檢驗檢疫協議、ECFA、投保協議等。

直航協議讓兩岸每周航班最高達到590多班，可以從大陸60多個航點飛到台灣的十個航點，兩岸人員和貨物的往來非常便利。觀光協議簽署後，大陸團客和自由行來台人數便快速成長，到2015年時，陸客來台人數已經超過400多萬人次，對於台灣的觀光產業有非常大的助益。

2010年，兩岸簽署ECFA，開放早收清單項目先減稅，大陸開放台灣539項產品免稅，其中包括18項重要農產品；而台灣開放269項產品進口免稅。早收清單項目減稅品，進出口的金額都大幅增加；台灣一年減少的關稅6億多美元。

此外，2013年6月兩岸簽署服貿協議後，當年7月與紐西蘭簽署了FTA （ANZTEC），當年11月又與新加坡簽署FTA（ASTEP）。也就是說，台灣的國際經貿空間也擴大了。

1992年兩岸達成九二共識的主要目的就是要處理兩岸的事務性協商，包括各項經貿議題。在協商過程中，兩岸是依據「先經後政、先易後難」的原則來進行。後來台灣想要進一步與更多國家簽署FTA，甚至申請加入國際經貿組織，包括TPP、RCEP等。陸方認為這些已超過事務性範圍，因此要求與台灣進行進一步協商，同時兩岸可以「共同探討與國際經濟相連接的可行途徑」。但當時受到太陽花學運衝擊，最終屬於ECFA後續協商的貨貿協議和爭端解決機制都無法完成。

在蔡總統上任之後，因為不承認九二共識，兩岸協商完全中止。再加上受到疫情影響，現在幾乎沒有陸客和陸生來台；同時，兩岸航班和航點驟減，小三通也僅限於金馬人士，使得兩岸人員往來非常不便。此外，陸方對於台灣的水果與農漁產品也增加諸多限制。去年8月國民黨副主席夏立言訪陸時，陸方表示不樂見因為兩岸關係惡化而導致ECFA中止，算是暫時保住了早收清單中降稅的項目。

總之，兩岸各項協商的基礎就是「九二共識、一中各表」，在這個原則下兩岸許多事務可以透過協商來解決。在兩岸有溝通管道下，不但經貿問題可以解決，而且比較不容易出現兵凶戰危的風險。反過來說，在現在關係冰凍的情況下，不但許多協議無法繼續進行，而且兩岸缺乏溝通管道，萬一有什麼意外發生，難保不會造成事件的擴大。蔡政府僅剩不到一年半任期，是可以尋求兩岸的突圍之道。