經濟日報社論／疫後特別預算 應節制撥補

行政院會日前通過「疫後特別預算案」，包括普發現金編列1,417億元；撥補勞保基金300億元；撥補健保、國保303億元；撥補台電500億元；通勤通學公共運輸票證方案200億元。施行至2025年12月31日止，將送立法院審議。

疫後特別預算是「疫後特別條例」的數字化呈現。該條例所需經費上限3,800億元，其實是以去年12月估計全年稅收徵收淨額高出預算數（超徵）4,500億，扣除地方政府獲配700億後之餘額編列。但財政部2月初修正後的超徵數實際高達5,237億，創下史上最高紀錄，比原先預估的多了737億。回應「還稅於民」的訴求，疫後特別條例及特別預算，在扣除地方政府應分配部分後，其實可以再增編至少650億，上限應可達4,450億。

尤其，主計總處預估特別預算有助刺激消費，至少可額外增加經濟成長率0.3個百分點，最樂觀則可增加0.45個百分點，亦即特別預算支出愈多，愈能為今年的經濟注入活水。而主計總處剛剛下修今年的經濟成長率到2.12%，政府應及時提高特別預算上限，為悲觀的經濟再加把勁。

此外，特別預算愈早動支，愈能刺激經濟，但卻分年編列，2023年支出2,769億元、2024年640億元、2025年391億元，未能發揮時效。而特別條例因夾帶太多其他政策項目，以致普發現金部分，在審議和執行上拖過了農曆春節，無法及時刺激消費，實在不智。

其次，112年度中央總預算已經撥補台電1,500億，勞保450億，108年至111年也已撥補勞保720億，此次蔡政府搭「普發現金」的便車，以特別預算夾帶台電500億、勞、健保及國保共603億的撥補，其實是不負責任、違反預算法、特種基金管理準則、社會保險精神和財政紀律法的作為。

台電是國營事業，屬於中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分。營業基金應依企業化經營原則，提升營運績效。每一特種基金為一獨立計算債權、債務、損益或餘絀之會計個體。台電這兩年的鉅額虧損，來自於政府能源政策的嚴重錯誤，廢棄便宜的核電，以致發電成本上升，不合理的電價凍漲措施，又使電費收入不敷成本支出，連年虧損高達5,000億，嚴重侵蝕資本。因此，重新檢討能源政策、合理調高電費才是正辦，而非以納稅人的稅款撥補資本達2,000億，違反使用者付費原則，卻又保證不了不缺電。

勞保的虧損也不應由納稅人承擔；因為依據預算法作業基金應本財務自給自足原則，提升業務績效，以達成最佳效益為目標。非營業特種基金應具備長期穩定財源，以因應施政需要；其業務範圍應與公務預算明確劃分。但勞保自106年起保費收入即不敷給付支出，且實收保費費率遠低於平衡費率，已經累積潛藏債務（未來應給付的支出）超過12兆，基金餘額可能在116年轉為負值而破產，因此絕對不能只依靠稅款撥補，把勞保的財務問題變成國家的財政危機；而應在社會保險體制內透過保費、給付和退休年齡的改革來實現財務自給自足，才是有擔當的作為。

另一個必須重視的問題是，今年1月的稅收實徵淨額較上年同月減少265億，少了13%，已經反映去年經濟成長率降至2.43%對財政的衝擊，預估今年的稅收應當會負成長，明年的稅收也難以樂觀，撥補台電和勞健保虧損，終非長久之計，應適可而止。

總之，鉅額的撥補，雖在政治層面上可讓蔡政府撐過2024，但過去六年已有2兆多的五個特別預算，再來一個疫後特別預算，已經對財政造成沉重拖累。為促使蔡政府勇於改革，並發揮振興經濟的效果，立院審議時應翻轉特別預算的結構，大幅刪減撥補虧損，才算是健全的疫後特別預算。