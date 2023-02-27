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台南88槍案2嫌自陸押回台 槍手聲押、策畫者發監執行

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聯合報黑白集／賴清德又一親信中箭

聯合報／ 聯合報黑白集
民進黨籍前議員陳文治（中）涉入新北市拆除大隊包庇案，被裁定收押禁見。記者柯毓庭／攝影
民進黨籍前議員陳文治（中）涉入新北市拆除大隊包庇案，被裁定收押禁見。記者柯毓庭／攝影

繼行政院發言人陳宗彦涉性招待及喬事下台，又一賴清德親信中箭落馬。民進黨新北前副議長陳文治，因涉及違建關說弊案，連同拆除大隊長等三名公務員一同遭收押禁見。無獨有偶，八八槍案兩名主嫌前天也自大陸被遣返回台偵訊，會不會再抖出台南不堪的政商醜聞，綠營此刻應繃緊神經。

身為賴清德子弟兵，陳宗彦和陳文治接連爆出性招待及濫權關說，分在南北中箭，深受矚目。陳宗彦除接受性招待，並涉及關說工務局放寬商場使用執照變更；陳文治則涉關說板橋一處房屋違建拆除案，讓屋主以保麗龍磚佯裝已經拆除。儘管尚不知其間有否對價關係，但兩人利用權勢令公務員作出違背政府規範的事，都是難以輕饒的濫權。

值得玩味的是，兩樁案件據稱都是民進黨內鬥所引爆。陳宗彦案與台南議長邱莉莉的賄選案，皆是派系爭權內鬥的產物，針對新潮流系而來。而陳文治去年放棄已六連霸議員寶座，交棒給子弟兵，目前正全力為賴清德大選在北台部署。已無政治職位的他，仍難逃因舊案被追殺，被認為綠營對賴清德是否「定於一尊」仍有雜音。

陳文治是野百合學運人物，如今一返國即被戴上手銬腳鐐送進囚車，讓人唏噓。至於八八槍案嫌犯引渡回台，可能為光電利益之爭抖出驚人內幕，綠營得剉咧等。

賴清德 關說 濫權

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