聯合報黑白集／大學撒幣商戰

大學學測成績公布，進入選填志願階段，招生戰隨即開打。受少子化嚴重衝擊，各大學競相喊出高額入學獎勵，今年甚至有財團辦學型私大開出五百萬元價碼，迫使老牌大學在有限資源內「割肉搶市」。當大學招生淪為撒幣商戰，諷刺之餘，何嘗不是高教事業的瀕危悲鳴。

大學招生原各以亮點優勢攬才，有些新興私大為打出名號祭出百萬級獎勵，或乾脆學雜費全免，也無可厚非。如今愈演愈烈，有財團靠背的大學可以豪砸重金搶學生，更多的學校只能割肉飲鴆以求續命。學習資源與生職涯發展退居其次，各種豐厚的「利誘」，更能博得學生及媒體眼球。

現在追究當年廣設大學的錯誤政策責任無濟於事，期待下波龍子龍女入學潮更是遠水難救近火。誠然，私大決策者未能看清趨勢及時縮減規模或開拓藍海，自有責任；但更可議的是，政府無法提出可行的整併、退場或轉型機制，政策歧視擋了陸生，南向招生則是杯水車薪，只能任憑大學自相殘殺。甚至，享有更多國家資源的國立大學招生名額不減反增，更無異於政府親手扼殺私校。

高教事業有崇高辦學宗旨，且具有一定的公共性及社會責任。當大學教育的第一課就是撒幣競價的搶人商戰，眼前學生有福了，但有多少人願正視國家與教育受到的長遠傷害？