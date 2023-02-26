經濟日報社論／以經濟和科技手段杜絕詐騙

詐騙者，自古即有，於今尤烈。然而隨著網路與電信技術快速發展，詐騙種類及便利性，近年來推陳出新，讓人目不暇給。

現今社會詐騙案件，已由早期謊稱親子綁架，逐漸轉變成投資詐騙。受詐騙對象，也由特定對象轉變為隨機，可謂人人有機會，稍不留神隨即上當。

可能許多人認為，之所以存在詐騙案件，全是因為受騙者心生貪念所致。但是如果深入了解各種案例之後，可能會發現：除了貪念，民眾內心的善良與同情心，也是詐騙者下手的破口。

換言之，如果民眾普遍聞詐色變，是否可能造成善念及同情心式微，對社會風氣之影響，實在不可謂不大。

我們甚至可以說：詐騙將是繼毒品、槍枝氾濫之後，成為第三種腐蝕台灣社會風氣的危機。

雖說「道高一尺，魔高一丈」，詐騙和毒品、槍枝一樣，不可能根絕。但如果能於事前防範得宜，便能避免憾事與傷害，仍然值得各界重視與努力。

基本上，解決詐騙猖獗，除了廣泛的教育宣導之外，政府與民間可致力者，主要有三個構面：法律、科技、經濟。

從法律構面而言，盡人皆知：台灣企業內存的消費者個資洩漏問題嚴重、詐騙處罰刑期太輕，都是詐騙猖獗重要的根本原因。

根據刑事警察局統計，台灣許多知名企業，甚至金融機構，對於其客戶個人資訊的保護不足，但警方苦無嚴重罰則，只能道德勸說，效果緩不濟急。

刑法對於詐騙案件之處罰，刑期過低，使得詐騙者心存僥倖，不能產生遏阻作用，更是詐騙猖獗之重要因素。許多在國外被逮捕遣返之詐騙專業犯，「爭先恐後」希望回台灣接受法律審判，其背後的原因清晰地不言可喻。

法界許多人認為，詐騙所以發生，部分原因出自於受害者之貪念，可謂咎由自取，而錢財喪失亦非嚴重問題。殊不知，許多詐騙案件發生後，造成家庭失和，受害者更是長期走不出內心陰影，導致社會瀰漫相互不信任感，其對社會風氣影響之大，甚至超過隨機殺人。

運用最新科技是另外一個解決詐騙猖獗的構面。企業對於員工、供應商，及客戶個資保護，應該使用更新的防火牆，合約及交易紀錄應當使用區塊鏈技術予以加密，這些固然造成大量的資本支出，但是此係企業對於供應商及客戶必須提供之保證。

對於個資保護鬆散之知名企業與金融機構，政府各事業主管機關除應加重處罰，應該考慮定期公布其名單，以保護廣大消費者權益，俾能以社會輿論迫使企業重視個資保護，杜絕詐騙來源，釜底抽薪。媒體更應比照ESG，每年徵選並公布個資保護優秀之企業。

大數據與人工智慧之運用，在預防詐騙可產生很大效果。因詐騙常是集體行為，其運用套路可由大數據分析獲知，倘若電信服務商透過電話、社交群體、網路對話內容比對，在第一時間得知運用詐騙套路之嫌疑案件，即時給予受害者警訊，詐騙案件可以防杜於最初。

雖然詐騙案件可以從法律及科技構面圍堵，但究其原因，其實來自經濟，就業率偏低，造成受詐騙者因缺錢而鋌而走險，應該也是根本原因之一，故解決詐騙猖獗的釜底抽薪辦法，仍是來自經濟發展與景氣復甦。所謂衣食足而後知榮辱，其道理至明。

我們在此願意提出建議：政府可透過國發會公民建言平台，公開徵求防止詐騙之建言，廣納之，集全民智慧，尋找出所有有效遏止或減緩詐騙方法，然後責成各主管部會立案推動。

財務詐騙今天已經不再是零星個案，這些年逐漸成為台灣普遍的社會問題，困擾著大多數民眾。或許該有人出來登高一呼：誰能積極推動全民反詐騙，2024大選的選票就投給誰。