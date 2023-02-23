聯合報社論／俄烏戰爭屆滿周年，美中俄三方暗較勁

俄烏戰爭廿四日即屆滿一周年，在此前夕，美中俄三方均極力表態，希望在和戰之間找到自己的正當角色。美國總統拜登廿日閃電訪問烏克蘭，與澤倫斯基在基輔街頭並肩而行，並承諾加碼五億美元的援助。俄總統普亭則發表演說，承認俄國正處於困難時期，並譴責西方的和平是「詐欺」。中國則試圖對俄烏衝突提出調解方案，中央外事辦主任王毅先與烏外長碰面，後轉往莫斯科訪問，習近平明日也將發布有關烏克蘭和平計畫的倡議。

俄烏戰爭打了一年，俄羅斯無法在數月之間結束戰爭，自己也泥足深陷。相對的，西方國家對俄羅斯極盡各種制裁，並不斷增援烏克蘭軍火，仍無法讓俄國知難而退。但對戰火中的烏克蘭人民而言，在飛彈砲火下的生活，則只有悲慘和殘酷可以形容。北京力圖在俄、烏之間保持等距，並找出一個使雙方願意和平落幕的計畫，卻因為美中對峙方酣，未必能得到西方國家的支持。烏克蘭的不幸，正在於此。

剛剛舉行的「慕尼黑安全會議」，提供了一個各方會晤和角力的場合。尤其，美國務卿布林肯與王毅有機會在場邊對話，會晤了一小時，就美國戰機擊落大陸氣球事件交換意見。對於這次會面，中方稱是「應美方請求」進行，言下之意，是美方主動要求。會晤前後，王毅一改溫文作風，嚴詞批評美國處理氣球是一場政治鬧劇，出動戰機以飛彈擊落氣球是「近乎歇斯底里」。布林肯則告訴王毅，氣球侵入美國領空的情況絕不能再發生，美國未為打下氣球道歉。

值得玩味的是，布林肯在其稍後的推文中提到了雙方枱面上未談到的事，他說：「我警告中國，不得提供物資給俄羅斯」。這或許才是這次會晤的真正目的：警告中方不得協助俄羅斯。華府知道王毅廿日訪俄，可能為習近平春天訪俄做準備；美方擔心中俄將達成合作協議，甚至結成軍事同盟，因此必須盡速表達美國的警告。布林肯與王毅會晤後也談到，中國正認真考慮向俄國提供武器與彈藥等致命性援助，美方表達嚴正關切。

在俄烏戰爭屆滿周年之際，也是烏東大決戰的關頭。俄羅斯大舉增兵至卅萬人，準備發起總攻擊。烏克蘭方面，先前向北約要求三百輛坦克，現在半數已到位，也在為反攻做準備。美國擔心的是，烏東大決戰之際，若台海有事，勢必難以兼顧。所以一方面勸阻眾院議長麥卡錫來台，同時也與我國安會秘書長顧立雄、外長吳釗燮在華府密商，以防台海生變。

北京顯然不甘在美、俄之間選邊，也希望提出自己對俄烏衝突的解決方案。王毅在慕尼黑先與烏克蘭外長碰面，接著訪問莫斯科，目的即在了解烏俄兩國的意向。美、烏兩國顯不樂見中國提出和平方案，唯恐因此削弱盟邦對烏克蘭的支持，因此布林肯直接批評北京是企圖「腳踏兩條船」。拜登現身基輔，除為自己的連任布局，當然也是希望烏克蘭不受中方和平協議的動搖。

北京的和平提議，其實並不志在成功，而是希望爭取歐洲國家的好感。王毅在演說中說：「希望歐洲的朋友們能夠冷靜思考：作出什麼樣的努力才能使戰火停下來，搭建什麼樣的架構才能使歐洲實現長治久安，發揮什麼樣的作用才能使歐洲實現戰略自主？」這些話，歐洲人是聽得進去的。

俄烏戰爭屆滿一周年，地緣政治變化更加詭譎：中美的緊張未解，中俄的互動加強，美歐利益更不均衡。在變化的世局中，我們更應冷靜思考台灣的利益與選擇。