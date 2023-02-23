經濟日報社論／俄烏戰爭周年 看贏家和輸家

從2022年2月24日開打的俄烏戰爭，迄今已滿周年。這一場表面上只屬於兩國間的戰爭，其實牽動影響範圍相當廣，有些超越區域甚至已是全球性的。戰事或許還將持續下去，但在一周年之際，對這場戰事對全球政經局勢產生的影響作一盤點評估，相信對觀察及研判世局走勢仍是很有助益。

也許可以從直接參與者、間接參與者及受影響者幾個方面來觀察分析。

先看烏克蘭，當然是這場戰爭最大的受害者：軍民傷亡慘重，城鎮基建嚴重破壞，農工商所有經濟活動大受衝擊，近千萬百姓流亡他國成為難民；國土喪失約五分之一，俱為人口密集經濟活動興盛之區，即便立即停戰，這個國家要恢復到往日榮景，不知何年何月。

次看歐洲，也是一個字：慘。在美國要挾威迫下，好端端一個發展勢頭持續向好的歐洲被搞得焦頭爛額；歐元重傷，基本已失去了原本有朝一日可與美元平分秋色的契機；北溪二號天然氣工程硬生生被不明因素爆破，斷供了廉價天然氣，還不得不以高價求購於美國，間接助推物價上漲，民怨載道；大批企業及資金外移，與此同時，卻要接受大批烏克蘭難民；與強鄰俄羅斯關係嚴重受損，甚至還面臨核戰風險。

再次看俄羅斯，也有一個字：苦。表面上「暫時」取得了烏克蘭部分領土，盧布也出人意料之外地挺了下來，但在美國主導的西方聯手制裁下，貿易、生產、金融均受到了極大傷害；軍事方面，傷亡嚴重，還得面對北約國家對烏克蘭持續加碼的援助；石油、天然氣售歐受阻，不得不降價求售於中國和印度；與歐洲的關係嚴重惡化，可謂元氣大傷。

除了烏克蘭、歐洲與俄羅斯，最值得關注的當然就是美國及中國了。客觀地看，這場戰爭對美國和對中國而言，都是贏家，只是贏法不同，美國取得實利，中國贏得大勢。

俄烏之戰打了一年，一般都看得到美國占了許多便宜：比如制裁俄羅斯，大大耗損了俄羅斯的綜合國力；重挫歐元，削弱歐元挑戰美元霸權的實力；驅趕歐洲資金及企業流向美國；切斷及降低歐洲對俄羅斯能源之依賴，並加劇歐洲與俄羅斯之間的矛盾與對立；還對歐洲出售大量軍購及高價天然氣，誘導歐洲主要國家提高軍備預算；更有一條，還激活了原本已近乎「腦死」（法國總統馬克宏之比喻）的北約，凡此，皆可視為俄烏戰爭給美國帶來的巨大紅利。

最後再看中國，中國也是贏家，但贏的不是實利而是大勢：一，美對俄金融制裁引發各國對持有美元資產的擔心，此不利於美元霸權，卻有利於助推人民幣國際化。近來愈來愈多國與國之間的貿易改採人民幣計價，及愈來愈多的國家提高人民幣在外匯儲備中的比重，此等效應正在持續擴大之中；二，對一個高度依賴能源進口的中國而言，來自俄羅斯「被迫」向中國出口的能源和天然氣，對中國的戰略資源供給提供了更多保障；三，中俄關係向好，有利於中亞諸國更接近中國，特別是俄羅斯對原本懸而不決的「中吉烏鐵路」建設的放行，相當有利於一帶一路的推展；四，在地緣戰略上的另一效應，就是在俄羅斯與西方關係惡化的同時，自然促進了中、俄關係的緊密。

或許正因為這樣的形勢，與美國政府關係密切的美國智庫蘭德公司，最近提出了一份研究報告，強烈建議美國應儘速結束戰爭，報告分析指出了如果戰爭持續將對美國產生諸多不利影響，其中除能源、糧食價格上漲將助推通膨，及全球經濟放緩不利美國經濟復甦等理由外，還特別指出美國與俄羅斯關係惡化，形同將俄羅斯推向中國。看來蘭德公司不僅看到了美國的「實利」，也看到了中國的「大勢」。