經濟日報社論／蛋價及工資上漲 央行腹背受敵

農委會主委陳吉仲日前發文，呼籲民眾不用去搶購雞蛋，並表示農委會已進行設立平價專區，加強調度加工業者通路，提高種雞進口量30萬隻，並爭取延長玉米的營業稅減免等措施。而為了對抗升息對弱勢民眾造成的負擔，內政部也推出房貸補貼。這些政策是否能抑制通膨？央行宜搭配何種貨幣政策來抗通膨？值得一併討論。

最近一年由於下列二個因素，造成全球雞蛋供給短少，蛋價高漲。首先，受去年元月禽流感影響，美國撲殺了5,800萬隻雞，日本也撲殺了1,480萬隻雞。我國禽流感的災情則比較輕微；從去年1月至今，共撲殺了22萬隻蛋雞。其次，烏克蘭的玉米出口量占全世界16%，而俄烏兩國小麥的出口量占全世界26%。受到俄烏戰爭的影響，國內蛋雞食用飼料包括進口的小麥及玉米價格皆上漲，導致蛋雞飼養成本上漲五成。

農委會的四項措施，並無法解決上述雞蛋供給短缺的問題。從加工業者調度5%雞蛋給民眾的第一項政策，會造成雞蛋加工食品短缺，從而引發這些食品價格的上漲。要求全聯設平價專區的第二項政策，只會讓每日鋪貨有限的雞蛋在瞬間被一掃而空。提高種雞進口量30萬隻的第三項政策，由於只占目前國內雞隻飼養數量2,430萬隻的1.2%，對舒緩雞蛋荒效果有限。

最後一項擬延長玉米等穀物進口營業稅的政策，短期雖可抑制蛋價上揚，但長期卻會造成利率上揚。此減稅政策從2021年12月開始，持續進行迄今。透過這個政策，我國每台斤雞蛋批發價由2019年6月的30元上漲73%至最近的52元。相對地，在同一段時間，遵循雞蛋市場機制運作的美國，其A等級12粒包裝的一盒雞蛋，由1.2美元漲了三倍至4.8美元。然而，此政策卻有下列隱憂：我國補貼包括穀物等相關原物料產業花費474億元。在最近稅收超徵情況下，看不出其負面影響，不過，一旦稅收不足，則這些補貼的錢需要舉債支應。這會造成和民間廠商競爭游資，從而促使市場利率上揚，導致央行被迫升息的結果。

相對農委會抑制通膨的措施，內政部因央行去年升息0.625%，而對中低所得房貸戶補貼3萬元。然而，房貸補貼以申報所得為基準，因而會出現不公平性；也就是目前擁有多棟非自住房，但絕大多數未申報租賃所得的包租公卻可獲得補助。房貸補貼政策也會造成中低所得民眾形成只要升息，就能獲得房貸補貼的預期。這會刺激買房的需求，導致建商可拉高售價。

因此，行政部門的政策並皆不足以抑制通膨。在對抗通膨方面，只有央行的貨幣政策能奏效。去年聯準會升息4.25%，反觀我國央行僅緩升息0.625%，以期待通膨能降溫。然而，從下列數據來看，央行的期待恐落空。首先，今年1月消費者物價指數年增率回升至3.04%的高檔。其次，國內勞動市場熱絡，助長通膨壓力。國內失業率由2021年6月的4.8%，下降到去年12月的3.52%，創下近22年來的新低紀錄。另一方面，去年工業及服務業全體受僱員工的經常薪資年增率達到2.8%。而勞動成本上漲會推動各種商品及勞務成本的上升，以致各類民生物資價格的上揚。

美國從去年年初進入升息循環，聯準會迄今已升息18碼，而各界預期今年3月會再升息2碼。反觀我國央行去年升息四次至1.75%，其中三次只升息半碼及一次升息1碼。從歷史經驗來看，幾乎都必須經由升息，利率水準超過通貨膨脹率，導致勞動市場降溫，通膨才得以緩解。因此，今年從3月起央行陸續要進行的四次利率決策會議，恐怕難以再以每次升息半碼的步伐來解決通膨問題。