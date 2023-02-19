經濟日報社論／兩岸千里之行 始於足下

一顆來自中國大陸的高空偵蒐氣球，在飄向美國後，過去幾周在美中關係間掀起軒然大波。這顆外界俗稱的「間諜氣球」，不僅耽擱了美國國務卿布林肯2月初訪問大陸的行程，也暫時中輟美中領導人拜登、習近平在去年11月 G20【G20】20國集團（G20），是一個國際經濟合作論壇，最初由八大工業國集團（G8）的財政部長於1999年提出，組成包括G8的成員國美國、日本、德國、法國、英國、義大利、加拿大和俄羅斯，以及12個重要經濟體（歐盟、中國、巴西、印度、澳洲、墨西哥、南韓、土耳其、印尼、沙烏地阿拉伯、阿根廷和南非）。成立目的是提供相關國家就國際經濟、貨幣政策一處對話平台，以利於國際金融和貨幣體系的穩定。G20自2008年起召開領導人峰會，2009年起成為全球經濟合作的主要論壇。 峇厘島峰會敲定修復雙邊關係的安排。儘管「氣球障礙」仍在，不過，從近來美中互動來看，雙方仍是試圖在脣槍舌戰中，找尋「交流」機會。

這一點，從近來屢傳布林肯將慕尼黑安全會議與中共外事辦主任王毅會面，顯示雙方高層交流的意願並未中斷，而拜登日前首度公開評論氣球事件時，雖表態不會因擊落大陸空飄氣球而道歉，但希望與習近平直接通話，以釐清真相，他強調，美國無意尋求一場新冷戰，頗意味雙方正積極找尋「下台階」。

美中關係從前總統川普時代來到拜登，一路走的便是「兩強競爭」的大格局，只不過，為了避免雙方擦槍走火與失控競爭，恐損及區域利益，於是雙方在交流中設置「護欄」，確保護欄內競爭有度，且競爭之中也有合作。一般預期，若無差池，美中氣球事件可望在一段時間後，復歸平靜。

美中高度競爭卻仍積極開啟交流機會，無獨有偶，兩岸關係亦在最近傳出不少「交流」跡象，舉凡陸委會宣布本月20日起開放港澳人士來台自由行，近期上海市台辦副主任李驍東一行也獲准來台，不少工商團體也有意在3、4月組團訪問大陸。對比去年8月，兩岸一度因美國眾議院前議長裴洛西訪台陷入「兵凶戰危」狀態，此刻雖不敢說兩岸關係已是春暖花開，但至少是曙光乍現。

去年兩岸關係劍拔弩張，不僅大陸對台實施環台軍演，海峽中線成為過去式，兩岸經貿往來更陷入低潮，來自台灣的農漁產品及食品等，更是屢遭技術卡關，無法賣進大陸。更驚悚的也在於，過去一段時間，已有不少美方官員、智庫接連對台海戰爭時點做出預測，言之鑿鑿就在幾年內間，更讓不少市井小民對於兩岸的未來，陷入無邊焦慮。

根據二十一世紀基金會近日發布1月1日到4日進行的「台海安全民調」結果顯示，有高達82.0%的受訪者，以「愈來愈不友善」形容這一年來大陸對台灣的態度；有47.5%受訪者認為，兩岸可能發生軍事衝突或戰爭，卻也有46.9%表示不可能。對於戰爭的預期，可說五五波。

對於台灣來說，美中關係正從過去幾年的尖銳互撕，進入到可控的對抗與交流時期，伊於胡底的兩岸關係也看似有解封跡象，台灣要把握機會之窗，讓兩岸關係能夠否極泰來，有兩件事特別重要。

一是管控風險，努力建立兩岸護欄。去年裴洛西訪台，直接釀成台海危機，今年適逢新任眾議院議長麥卡錫上任，坊間盛傳他年內將造訪台灣，相較裴洛西當時是即將卸任的議長，麥卡錫如今剛上任，又是來自拜登的敵對陣營，毋需顧慮美國政府的政治布局，一旦訪台，衝擊可想而知。

儘管台美民主同盟關係正濃，不過，面對如此重大變數，政府必須提早因應，以國家利益為前提，謹慎地在美中台三角關係裡，設置安全護欄。美台關係要顧，兩岸關係更是美中台關係裡的重中之重。

其二是在漸次升溫的兩岸交流中，逐步累積善意，找回兩岸對話基礎。兩岸關係冰凍三尺非一日之寒，要在朝夕之間說共同的政治語言，分享相同的價值觀，無異緣木求魚；不過，兩岸都應當以和平為己任，在交流中增強互信、減少誤判；也藉由交流，慢慢恢復疫情前的兩岸經貿、交通與人員往來。

千里之行始於足下，兩岸在過去30年的交往，時有倒退，時有前進，唯有不放棄對和平的想望，才是兩岸之福。