經濟日報社論／服務業需要一場「產業革命」

根據媒體報導，主計總處統計的「內需型」服務業，去年前11月薪資成長強勁：「其他服務業」（包括美容美髮、洗衣業等）經常性月薪成長6.42%，已達3.41萬元；住宿餐飲也成長5.08%，打趴高薪的金融、不動產業的不到1%。

研判應該是在通膨劇烈之下，「邊際型產業」要拉住必要勞工對「生存薪資」所做的必要調整；業績「報復性」回溫的只是少數有口碑的名店，一般商家還是苦哈哈的──服務業關門歇業且低薪的仍是「新常態」。否則辛苦又風險高的外送業，也不會在短短三年內暴增10萬人，去年飆升到14.5萬人。

如何拉高服務業薪資，迄今似乎還是無解，即使蔡政府年年提高「基本工資」，平均薪資也不受影響。十年來的「工業及服務業平均總月薪」（本薪加上加班費）名目上提高了22.6%，從新台幣41,459元提升到50,449元；但若扣除同期的消費物價上漲率13.9%，只實質成長了8.7%，平均一年不到1%，形同凍結。

其中最令人同情的，是從事住宿餐飲、支援服務業、教育與其他服務業，合計235.5萬人的收入，其受僱者每月總薪資平均都不到4萬元，其中教育業甚至只有3萬元，距離全台灣工業和服務業平均5.04萬元頗多。若上面這些行業的薪資水準不提高，台灣的低薪狀況不可能有明顯改善。

近日，在美國芝加哥大學任教的中研院院士謝長泰，對台灣服務業的低薪原因提出看法。他以饒河街夜市中、被米其林認證的福州胡椒餅為例，謝教授排了一小時隊卻無法一償宿願，只好忍痛放棄。而美國的幾種美食，卻能用連鎖店模式掌握全美國和海外市場，達到規模經濟，可以提高獲利、支持較高薪資；連醫院也可以如此。他舉出HCA健康集團擁有182家醫院、2,300家診所，僱用30萬員工為例，說明美國服務業以大量科技投資，擴大規模和獲利的營運模式。台灣即使有鼎泰豐、誠品和85℃，但無法規模化就無法拉抬經濟，因此服務業需要一場「產業革命」。

謝院士說得一點沒錯，台灣批發零售業平均每家僱用1.7人，住宿餐飲業為1.6人；而美國零售業約16人，批發業則是11人。若這大致可以代表兩地服務業規模比例，那美國大致是台灣十倍上下。

台灣服務業多是微型企業，很難進行研發創新或相關投資，即使品質超群也難以大量擴張。這情況和台灣人喜歡當老闆、不喜歡受僱也有關係，經常是一受老闆氣就辭職去創業，但多數撐不到幾年就倒閉，只是將市場做得更競爭，大家都很難活，也無法提供更高薪資給僱用員工。

然而，謝院士並沒有說的是，如何進行這場「產業革命」？就因為台灣市場不大，沒足夠空間讓服務企業做大，累積足夠能量進行創新投資、擴大規模，要進行這種產業革命非常困難，故當年馬政府才和對岸簽署「兩岸服務貿易協議」擴大服務業的腹地，讓服務業可以走出去揮灑，但服貿協議已被「太陽花學運」擋下，現況已無可能生效。請問，服務業要如何進行這場「產業革命」？

別說其他，全球都在發展電子商務，但是台灣電商業者網家已在新加坡蝦皮購物等競爭之下奄奄一息，蝦皮有東南亞和中國大陸等和新加坡簽了自由貿易協定的國家可供其規模化，網家因服貿未生效而無法進軍對岸，只能去不熟悉的美國和泰國發展，市場無法做大而陷入困境。倘若不能推動一場「產業革命」，服務業發展恐停滯不前。