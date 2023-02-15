經濟日報社論／新財長的新挑戰

執政黨敗選，內閣卻拖到春節後才改組，其中少數新任首長中，財政部長的更換，很受矚目，在眾多揣測的可能人選中，最後由原政務次長莊翠雲升任。財政部的業務主要包括賦稅、國庫、關務、國有財產與促進民間參與公建等，歷任財長大都以前三項歷練為主要考量，從未有國產署背景出身者，莊翠雲部長是首位例外。相對而言，國產與促參畢竟非屬財政部的重點業務，以欠缺賦稅國庫等專業資歷的背景接任部長，外界對其是否足堪大位難免有些討論。

不過，莊部長行政資歷深厚完整，熟悉官僚體系運作，蕭規曹隨式的維穩當前政府財政，應該不是問題。這次陳建仁院長組閣強調「溫暖」與「韌性」二項施政特色，莊部長迄今對未來會如何推展此項工作，並未有太多說明。但從媒體報導大約可知，她應是傾向於先持續推動蘇建榮前部長所規劃或已推出的一些政策，包括關稅稅則調整、房屋稅條例修正（杜絕房屋分割小坪數避稅）與權證證交稅調降為0.1%等已送至立法院的優先法案。就算是莊部長最熟悉的國產與促參業務，也只是強調國產活化的重要性以及落實剛修正通過的促參2.0，加速配套子法的制定。這些都是延續性的工作，從中我們看不到莊部長的特色與創新。

新內閣強調的「溫暖」施政，對財政部而言，除了加強服務與貼近民眾之外，就是重複聲明青年安心成家貸款的持續，以及配合社會住宅與使用權住宅政策需求，提供適合的國有土地等。然而，政府的「溫暖」不應只是表現在對民眾的關心而已，更重要的是，要真正能為民眾解決問題，尤其是積累多年的沉痾。這對新人當然是個大挑戰，卻也是為什麼內閣要換人做做看的主要原因。

老問題的解決需要智慧，有智慧的解決方法則需要創意與亮點。例如幫助年輕人解決學貸問題，政府每每想到的「溫暖」措施始終一成不變，不外乎降息或延還等，以減少年輕人的財務負擔。然而，大學教育係人力資本投資，政府不應將對年輕人教育的協助視為「債券」的購買，僅要求保本賺取低利就好，而是應大膽的將年輕人視為具潛力的「股票」來投資，為國家挖掘優秀人才，承擔風險但卻可享受高收益。財政部可以先甄選某些人才「潛力股」，給予學費全額豁免（買股），並在綜所稅中設計一「附加稅」機制，於所投資的人才（股票）未來功成名就（變績優股）時，按規定額外納稅回饋政府（股利）。這樣子的「溫暖」措施，就是創意。

至於新內閣強調的「韌性」，則是財政部近年來一直追求的施政目標。立法院新會期即將對與還稅於民有關的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，進行表決。這次引發還稅爭議的始作俑者，即是財政部的稅收超徵。按預算法規定，超徵數自會轉為歲計賸餘，成為以後年度的融資財源，且不可用於經常支出。財政部若欲進一步強化財政韌性，本應堅持將之依公債法優先用於還債才對，但蘇內閣終以民粹下的政治壓力而妥協。

新會期開議在即，該特別條例與預算的審查，朝野必將有番激烈爭論。為避免預算管理的失靈，財政部亡羊補牢之計是：一、立即檢討修正稅收預估模式，下年度的預算編製即刻啟用；二、未來預算案送立法院審議時，財政部將主動隨附最（更）新的稅收預估情勢及變化評估報告給立法院參考。此二者皆不需修法便可實施，從而更可凸顯出新部長對財政紀律與永續的堅持與決心。這樣子的「韌性」做法，才是亮點。