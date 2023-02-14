聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／當雞蛋成了奢侈品
春節剛過，雞蛋價格就重回歷史新高，而且是在政府插手干預下。除了讓人笑掉大牙的「平價蛋」，農委會束手無策。內閣改組，陳吉仲的官保住了，但解決問題能力絲毫未變。
對於蛋價問題，農委會始終不願面對現實。去年十一月，農委會宣稱，蛋價在二○二三年中可望回到「三字頭」；但到了年底，已出現供不應求的情況。農委會辯稱「是因為調貨時間差，不是缺蛋」，如今看來，一切都成了笑話。
所謂「重回」歷史新高，令人玩味。幾可斷定，是農委會為了粉飾太平祭出「凍漲」大招，以免蛋價升太快；但人為干預終於失靈，蛋價衝破「五字頭」，蔡政府灰頭土臉。既然雞蛋供需已經失衡，政府不思從根本解決，卻去強壓蛋價，只會讓問題更嚴重，結果就是消費者和業者雙輸。
匪夷所思的是，上次蛋價飆漲是整整一年前。一年的時間，以蛋雞生長周期，已可繁衍三代；農委會卻毫無作為，坐視問題再度發生。官員為找藉口，扯到禽流感；但兩年來因禽流感而撲殺的蛋雞不到一趴，這種藉口也夠爛了。
台灣經濟起飛前，百姓視雞蛋為營養補品；蔡政府執政七年，自稱史上經濟最好，卻連雞蛋都快變成奢侈品。過去綠名嘴曾造謠「陸客吃不起茶葉蛋」，如今陸客沒了，台灣人卻快吃不起雞蛋，真諷刺！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言