經濟日報社論／旅宿業缺工 須找有效解方

交通部長王國材表示，旅宿業的房務缺工問題嚴重，將在今年至2025年所編列的特別預算中納入討論，若缺工問題為薪資差異，則可由政府補貼一年解決。為何旅宿業召募員工困難？但在薪資補貼後，卻可能導致旅宿業員工跳槽的亂象，應有更好的替代方案，以根本解決問題。

去年1月時，觀光旅遊業者曾推估，從業人員在新冠肺炎疫情前約有4.2萬人，因疫情影響，只剩3.1萬人。因此，在去年10月13日台灣開放邊境後，勞動部與交通部合作，啟動為期三個月的「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」。在此計畫下，新竹以北的業者若聘用員工起薪達3萬元以上，而其餘地區達2.8萬元以上，則能獲得下列補助：受僱者每服務滿二個月，可獲1萬元補助，而雇主可獲1.5萬元補助，且兩者最多可獲得四個月補助。

此專案計畫在今年1月屆滿後，僅媒合成功271名勞工。其成效不彰是因對觀光旅遊業非常重要的大陸市場，在執行期間卻仍未解封；在疫情爆發前的2019年，大陸僅次於日本，是國人第二常到訪的地區，而陸客則居來台觀光客人數之首。

今年1月時，政府已將此專案計畫再延長三個月，並將媒合聚焦於旅宿業的房務員與清潔人員。而王國材近日則表示，擬對勞工及雇主的補助由四個月延長到一年。大陸今年1月已解除邊境管制，且兩岸航線可能陸續恢復到疫情前的情況。因此，新的補貼政策應可吸引業者及勞工的參與。

然而，新的補貼計畫會增加旅宿業既有員工跳槽的誘因。在勞動市場上，此計畫造成雇主及勞工在補貼期間及結束後，會面臨不同的機會成本。假設某新竹以北地區的旅宿業者，擬以每月3萬元召募一名新的勞工。對雇主而言，扣除政府每月補助的7,500元，僱用此勞工的淨成本是每月22,500元。而對此勞工而言，加上政府每月補貼5,000元，每月實領3.5萬元。因此，若政府未對既有員工每月也補助5,000元，則這些員工跳槽到同行業其他公司的情形會屢見不鮮。

更糟糕的是，在新的補貼計畫執行即將到期之前，會出現另一波員工被裁員或跳槽的情況。這是因新的補貼計畫只提供雇主與新員工一年的蜜月期，其後，兩者會因不再獲得補助，而有驛動之心。對雇主而言，面對績效較差的員工，只有解僱一途。而面對績效較好的員工，雇主雖想繼續僱用，但未必會加薪到3.5萬元。此時，這類員工就會有另謀高就的念頭。

因此，在新的補貼計畫執行期滿後，旅宿業的人力短缺問題很可能再度浮現。為釜底抽薪解決此問題，以不會直接影響勞工薪資報酬的利息及租稅補貼方式，其績效可能更佳。例如，政府可提供旅宿業低利貸款，以做為其整修房舍及為員工加薪的籌碼。另外，政府也可考慮讓旅宿業減少繳納一些所得稅。如此一來，在勞動市場上的每一期間，雇主願意支付給勞工的薪資，會恰好等於勞工願意接受的薪資，從而不會出現某個期間，勞工大量異動的情形。

政府在編列今年至2025年的特別預算時，宜對預期將受損的產業未雨綢繆。交通部去年7月公布的數據顯示，在疫情期間，觀光旅遊業由政府紓困政策中，已獲近200億元的補助。在全球幾乎所有國家皆已解封的情況下，若對該行業繼續再大幅補貼，反而變成錦上添花。政府宜預留資源在疫情期間獲利，但在解封後，卻可能受損的產業。例如，美國近來裁員較嚴重的出現在生技及資訊電子產業。國內類似產業是否也可能步入其後塵，更值得政府關注。