經濟日報社論／疫後大陸經濟仍面臨挑戰

去年11月底大陸爆發白紙運動，讓中國政府被迫將原本堅持的「清零政策」，突然180度大轉彎，改成完全開放，結果讓疫情在全大陸迅速蔓延開來，其傳染速度之快，出乎大多數人的想像。最近有報導說，短短兩三個月之後，大陸染疫過的人數接近八成。因為大陸相關訊息完全不公開，外人無法得知現在的真實情況，但是一個很簡單的指標是，在年初春節小三通開放之初，經小三通返台被檢疫出陽性比率最高曾達到20.5%，但現在經小三通返台的陽性比率只剩下2.2%，這充分反應出大陸感染高峰的確已經過去。事實上，大陸官方已經在元月8日不把新冠肺炎列入檢疫傳染病管理，這也表示大陸新冠疫情的主要影響的確已經過去了。

在過去三年大陸採行嚴格的「清零政策」，對於中國大陸的經濟衝擊非常巨大，去年中國大陸全年的經濟成長率只有3.0%，這是自1979年大陸採行改革開放後最低的一年。開春之後，大陸的疫情逐漸散去，大陸人民經過三年疫情的壓抑之後，報復性消費已經展現。在國內消費帶動之下，大陸今年的經濟展望如何？真的是可以全面恢復嗎？還有其他因素會影響大陸經濟走向嗎？對台灣的經濟又會產生何種影響？相信這是大家所關心的議題。

在疫情消散後，大陸的民間消費應該會逐漸出現，當然會帶動經濟成長，所以不久前IMF把今年大陸經濟成長的預測值，由原本的4.4%調升到5.2%，大陸各省現在則拚命提高目標，以迎合中央的期待，31個省份中有29個宣布至少5%的成長目標，甚至有個別城市，如鄭州、長沙，將今年經濟成長目標設定為7%。

然而，由於今年國際經濟環境仍然是相當不穩定，其中有好幾個不確定因素，仍會有負面影響，也值得關注。首先，美國聯準會持續升息來壓抑通膨，使美國消費與投資減少，很可能會導致經濟衰退，進一步對全球經濟產生不利影響。其次，國際通膨與全球主要國家升息，全球景氣會比去年差，而WTO預估今年全球貿易量萎縮，這對於高度依賴出口的中國大陸當然是不利的。第三，雖然疫情後的報復性消費可以提升大陸的民間消費，但是過去兩年大陸房地產市場出現嚴重交易萎縮與價格下跌，負面的財富效果可能會壓抑民間消費。第四，過去二年大陸推動共同富裕的相關政策，造成許多外資出走與民間投資意願降低，這對經濟動能也大打折扣。最後，在長期下，美國對大陸許多的科技技術限制，大幅降低大陸技術進步的速度，這對大陸長期經濟成長極為不利。

過去這些年來，中國大陸一直是台灣的最大出口市場，大陸經濟繁榮與否，對台灣的影響很大。今年受到全球不景氣影響，全球貿易成長率大幅下降，大陸出口也會受到波及，因此會進一步衝擊到台灣對大陸的出口；尤其是現在全球電子產業處於衰退的情況，這對於兩岸的出口都很不利。另外一方面，台灣出口到大陸的產品中，有三成進到大陸市場，在現在大陸國內市場復甦情況仍然不明的情況下，台灣銷售到大陸內需市場的產品情況可能也不會太好。

總而言之，今年全球景氣與貿易量不佳，兩岸貿易受到的影響可能更嚴重。如果願意拋棄政治問題的考量，兩岸政府可以擴大開放市場，包括開放兩岸航班與航點及小三通；同時，再一步開放陸客來台觀光。這些開放政策不但可以減緩兩岸敵對關係，於兩岸的經濟也都會有幫助，對現階段兩岸都疲軟的經濟而言，都是值得政府部門認真思考的。