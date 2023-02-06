經濟日報社論／美與陸脫鉤 將錯失復甦契機

近日美國與日本及荷蘭達成協議，限制先進晶片製造設備出口至中國，被認為是美中經貿「脫鉤」的象徵，但除此之外，各國並不願意配合美國，尤其在大陸解封後，經濟大幅反彈，各國都要藉中國大陸經濟火車頭，推動自己的經濟，美國堅持脫鉤，恐將錯失復甦契機。

美國自從川普政府開始，就一直加高關稅，希望減少對中國經濟的依賴，而拜登政府更提升到國安層次，要切斷中國取得高階晶片的管道，但是事實證明美國經濟企圖與中國脫鉤，其實是失敗的。

根據最新公布的資料，美國向中國進口金額，在去年年底達到新高5,817億美元，同比增長1.2%，比較同一時間，中國與歐盟2022年貿易總額為8,473億美元，同比增長4.4%。

其實美中之間的緊張關係，對美國在中國大陸的投資影響，要大於對貿易的影響，這是因為拜登上台後，對於美國公司投資大陸的審查愈來愈嚴格，以防敏感科技被中國抄襲，這已產生效果，在2022年，美資減少接近四成，而德國對華投資卻增長52.9%，這就是去年11月，德國總理蕭茲率先訪問北京的原因。

有人認為，其實美國並不是要與中國經濟完全脫鉤，而是「有目標的脫鉤」，這包括了以下的目標：恢復與美國國家安全相關領域的國內產能；在部分戰略性領域維持對中國的科技優勢；維持美元的主導地位；遲緩中國的經濟成長。

但是沒有任何國家像美國一樣，會把經濟安全提升到如此高的層次，大家反而都是在美國的壓力之下，被迫採取「準脫鉤」的措施。這樣的脫鉤在1月27日達到高峰，原來並不情願的荷蘭，在美國壓力之下，終於與日本雙雙同意，禁止對中國大陸輸出先進晶片製造設備，這意味著，大陸將不可能獲得艾司摩爾的光刻機等製造高階晶片所必需的設備。

高階晶片攸關國家安全，這點全世界都可以諒解，但是如果再要擴大，只會讓友邦離心離德，譬如像鋼與鋁，大家都造得出來的產品，竟然在四年前，成為川普政府徵收特別關稅的項目，等於是向全球發起貿易戰。

中國大陸與其他國家因此告到世界貿易組織，世貿組織上個月宣布裁定，認定所加的關稅違規，不符合關稅及貿易總協定（GATT）的條款，結果拜登政府不僅沒有從善如流，撤銷特別關稅，反而提出上訴要求維持。

現在全世界都在看美中兩國的經貿角力，愈來愈多國家認為其實美國是在保護國內沒有競爭力產業的「逆全球化」，民主與共和兩黨為了爭取中西部「鐵鏽帶」的選票，不惜開罪全世界，把中國大陸當成歸咎的對象。

反觀中國，從未表示過要與美國、歐盟經濟上脫鉤，甚至宣稱從未想過要脫離全球化，被認為是習近平經濟分身的副總理劉鶴，出席世界經濟論壇2023達沃斯年會時，在演講中堅持全方位擴大對外開放，這是中國的基本國策，他的表態被與會者視為利好，一致歡呼中國回歸全球化。

前美國財長鮑爾森在《外交事務》的一篇專文「美國對中政策不靈：全面脫鉤的危險」中指出，美國目前的對中經濟脫鉤政策，有些矯枉過正，所謂「有目標的脫鉤」範圍太大，影響所及，不僅讓美國企業失去在中國市場的競爭力，並且還會錯失中國解封後，經濟爆發的驅動力。

由於疫情封控，國際貨幣基金估計中國經濟今年僅有4.4%，但這是在解封前的數字，解封之後，從各沿海城市報復式消費，奢侈品一搶而空，中國自己估計經濟至少成長6%以上，地方政府更是展現出拚經濟的雄心，今年經濟成長7%，並非不可能。

中國的經濟火車頭已經引火待發，所有國家都躍躍欲試，美國如果囿於脫鉤的考慮，限制美商投資，或是替貿易設下限制，這將是愚不可及的。