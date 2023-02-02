經濟日報社論／美中對抗下 追求台灣最大利益

近期「疑美論」的辯證異常熱鬧；從台積電赴美投資到軍售，都成為戰場。月初台美21世紀貿易倡議風光在台舉行談判，社會同樣有不少質疑；尤有甚者，年初外媒還傳出台灣要加入中國大陸，在WTO挑戰美國。疑美論有其觀點，但對台灣傷害也很大，因此無論支持或反對都應謹慎，政府決策更應如此。

疑美論有不同的定義，但基本方向主軸有三，質疑美國挺台舉動不符合台灣利益、質疑美國有意掏空台灣重要產業，以及質疑執政黨只有親美一招。更值得注意的是，疑美論具有兩面刃的效果，也就是疑美論越是發酵，美國的「疑台論」也會跟著擴大，因此釐清疑美論的真偽意義重大。

疑美論之所以會蔓延，主因在於近年不斷升級的台美關係。美國作為台灣最主要安全保障者以及第二大出口市場，關係改善理應是好事，然而在此過程中也不斷有「挺台只是為了抗中」的工具論質疑。確實美國的挺台與抗中有連動性，但各種外交、經貿及軍事挺台舉措，也都是美國近期在印太地區與各國結盟的共同方式，也就是所謂挺台，等同於將台灣視為印太地區對等夥伴，難謂違反台灣利益。

在台美升溫的過程中，對岸當然不斷反對，而美國國內（特別是國會）也不乏類似「台美建交」這種明顯挑釁北京的言論，使得疑美論並非空穴來風。疑美論在台積電赴美投資的場合再度發酵，進而轉化成「去台化」要掏空台灣的觀點。這個辯論隨著台積電「門都沒有」的回應後逐漸平息，但隨著台灣進入總統大選模式，疑美論大概還會繼續以不同話題出現。重要的是疑美論的影響，不僅是單純的國內政治攻防而已；其無法避免的附帶傷害，就是美國出現「疑台論」，懷疑台灣對美國的信任程度，懷疑台灣的奮鬥意志，甚至懷疑台灣是否出現投降主義的傾向。

在諸多疑美論的質疑面向中，經貿互動在性質上應該是最中性，政治敏感度最低的領域，但近期似乎也成為助長疑美論的火苗。例如台美21世紀貿易倡議這個重要的突破，也有屈從美國立場、欠缺實質效益的質疑。更令人無法理解的發展，是政府宣布在WTO申請加入中國控告美國晶片管制的諮商。

本案的背景，是中國認為美國過去幾年的半導體出口管制違反WTO規則，因此於去年底向WTO爭端法院提出控訴。按程序，爭端雙方應先協商，協商不成才會進入訴訟程序。按WTO規則，除原、被告外，任何認為有利害關係的國家也可以申請加入這個諮商程序。我國就據此提出加入申請。在過去的經驗中，多數申請加入的其他成員國都不是路人，而是同樣對被告不滿的國家。本案除台灣外，俄羅斯也申請加入，想當然而就是衝著美國而來，也無怪乎外媒看到台灣也申請加入諮商，興奮地以為台灣出現「加入中國，質疑美國」的重大轉變。

事後政府有發聲明稿，指出加入是為了掌握發展、蒐集資訊，「並不代表支持或反對當事國任何一方之立場」，然而跟俄羅斯成為「唯二」申請國家，加上台美溝通若順暢自然有其他資訊蒐集管道的情況下，質疑台灣立場改變是很合理的反應，讓「疑美論、疑台論」又增加了延燒的柴火。

我們相信台灣立場並未改變，這個事件反映出的問題，是經貿議題固然相對中性，但在凡事都已經無法「就事論事」的大環境下，政府決策必須提高政治敏感度，大幅增加對國際、台美及兩岸情勢的研判及考量；該說清楚的對台效益要說得更清楚，該避免出現的誤解要避免，才是符合台灣的最大利益。