經濟日報社論／新內閣要讓人民能安居樂業

在俄烏戰事持續、通膨壓力仍在、美中對峙等不利因素籠罩下，全球經濟前景似乎難以樂觀。有末日博士之稱的美國紐約大學羅比尼教授更指出，世界經濟正在進行五場戰爭，包括地緣政治衝突、氣候變遷的挑戰、多變難測的疫情、全球化加上AI等科技威脅就業機會，以及日益加劇的所得和財富不平等。而這些戰爭勢將導致各國未來財政赤字進一步擴大，通膨走高，甚至釀成國家的債務危機。

台灣是美中爭奪亞洲主導權的核心議題，自難置身事外；而這幾年極端氣候及災變也嚴重影響民眾生命財產的安全；疫情的反覆更造成經濟不小的衝擊；而低薪及貧富差距隱藏社會不安的因子；數位化及自動化也讓許多例行常規的工作消失。羅比尼的五場戰爭，正逐漸在台灣展開。

面對此一結構性且可能是中長期的戰事，台灣如何自處與應對，考驗著政府的智慧，在內閣改組就位之際，我們期望的是滿足人民的基本需求。從政府存在的目的是為人民服務角度來看，如何協助民眾從這五大戰場脫身，應是政府考量未來產業政策的重中之重。

而若從民眾的需求角度觀察，在這混沌亂世之中，如何能夠安居樂業，相信是每個國民心中的想望。若政府能以此為目標及市場，整合全國的產政學研資源全力因應，不僅可緩解民眾的壓力，更可成為新產業的發展契機。

如何讓人民安居樂業？這個「安」含括了國安、環安、資安與人身安全等面向。在國家安全方面，兩岸局勢仍然緊張，如何透過各方面的動員與準備，強化國家整體防衛力量，甚至開展不對稱作戰的相關準備，例如發展戰略軍工產業。

在國土環境保護方面，因極端氣候影響，以及人為的不當開發，不僅影響農漁產業及就業的發展（如太陽光電產業與農漁業爭地），大自然的反撲更讓這片國人賴以生存的土地逐漸受到破壞；政府應該提高環保議題的重視層級。

資安方面更是重中之重。今日社會所有政府服務、產業運作、水電基礎設施，以及民眾食衣住行育樂，高度依賴數位科技系統，一旦失靈或遭侵入，後果不堪設想。近年來，綁架軟體肆虐、詐騙集團橫行，甚至錯假新聞及認知作戰，在在影響社會穩定，民怨頗深，需要有效解決。

在人身安全方面，包括食安、行安及就業安全，都是近來民眾憂心忡忡的議題。過去的塑化劑、混油事件，以及層出不窮的學生午餐問題；一直以來的酒駕肇事傷害無辜行人事件；而更駭人聽聞的就業詐騙綁架致死犯罪刑案，竟然會在台灣發生，這如何讓國人能夠安居？

民之所欲，長在我心。安居樂業絕對是台灣民眾之所欲，而且也是全球人類冀望的需求，如果能針對此一需求提供必要的產品、服務及解決方案，相信可以形成龐大的市場，並成就新的產業。

因此，不管是國安、環安、資安，或者是人身安全，政府應該針對現有問題及未來需要，結合產業所擅長的資通訊科技，思考及提出有效的解方，進行相關技術及產品的研發，除了在地驗證及滿足需求外，更可伺機拓展全球市場。

以國安為例，政府可以積極進行台灣本島及四周水域等陸海空域所需防禦武器的儲備，除了向外購買之外，更應整合國家的研發資源，包括國防部的中山科學院、國科會、經濟部等部會轄下的研發法人，並盤點結合各大專院校軍工技術，同時邀請關鍵企業加入軍工產業的發展，才能加速商品化進程。環安、資安及人身安全等層面也是如此，唯有整合聚焦，民眾才有機會安居樂業，產業也可掌握此一市場成長的契機。