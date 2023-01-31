經濟日報社論／期待新閣能為產業做的幾件事

內閣改組，由陳建仁、鄭文燦取代蘇貞昌、沈榮津，出任行政院長、副院長。財經閣員部分，除財政部長由原政務次長升任，沒有任何變動，中央銀行總裁、國發會主委、經濟部長、金管會主委、主計總長，全部留任。在這樣的情況下，期待會出現新的氣象，理論上是不可能。但是既然行政院首長更換了，也許會有新的做法與風格也不一定，所以我們仍然抱持一線希望，並提出建言。

這一任的內閣，任期至2024年5月19日止，但明年元月選出新任總統副總統後，行政院將進入看守階段，依法不得進行重大政策與人事更迭。因此，新閣期限就是一年。因此，任何期待新閣提出大破大立政策之想法，都是不符實際的。

國內外專業機構對於2023年全球經濟展望，基本上抱持悲觀的看法，最樂觀的恐怕只是希望下半年可以止跌回穩。面對俄烏戰爭何時結束、嚴重通膨壓力、美元持續升息、石油天然氣及稀有資源價格波動劇烈，全世界政府莫不戰戰兢兢，嚴肅以對。

台灣做為一個以外銷導向為主的小型經濟體，基本上無法靠擴大內需支撐整體經濟成長，還是要回到如何振興出口，爭取國際市場商機。面對國際競爭與地緣政治雙重壓力，台灣產業面對的困難是巨大的，必須在「去中化」、「去台化」的困難抉擇中找到最適方案，考驗著企業經營者智力與毅力。政府在這個關鍵時刻，如果不能幫忙，也絕對不能成為產業創新的阻力。

台灣大多數產業最關心的議題，莫過於兩岸政治與經濟關係的穩定。不論何黨何派，為了台灣經濟與產業發展，都應該盡最大努力，降低或延後兩岸衝突的可能性。民眾需要的是安全與安定，也唯有在安全與安定的前提下，台灣才能談任何層面的發展。我們期待新閣可以在兩岸關係上交出改善的成績。

人才是企業發展的基石，台灣已有許多企業發展為國際性企業，需要的優秀人才早已不應侷限在台灣，未來如何積極引用國際人才，包括中國大陸的優秀人才，將是新閣施政的第二大議題。

美國拜登政府倡導的產業本土化，當然有其政治與本國利益的考量，但是我們也必須指出：這些主張並不一定符合台灣產業的利益。以Chip 4為例，包括日本與南韓，均認為唯一的獲利者只有美國。政府在這個議題上，應該聯手日韓，能不簽就不簽，若是非先簽不可，也應將打擊面降至最低。

傳統產業發展，包括機械業、紡織業、食品業、金屬及石化上下游產業等，因為東南亞龐大市場的崛起，商機將十分驚人，我們應該趁此時機，鼓勵廠商積極部署，政府則給予最大的財務及關務便捷上協助，避免東協+5真正興起時，台灣成了唯一的局外人。

生技醫藥產業將是台灣繼資訊半導體之後，最有希望的另座護國群山，但生技產業發展需要紮實技術，與廣泛國際合作，絕對不可能閉門造車。陳建仁院長出身公衛，對此應有極深造詣，但從其在高端個案表現，不能不讓人捏把冷汗。

擴大國際合作在某種程度上而言，與台灣生技企業短期利益可能背道而馳，但是為了更大的願景，冀望新閣可以堅持長期利益，以瑞士為師，未來創造出如諾華及羅氏等真正的國際級生技企業。

服務業創新是另一項重大考驗，包括金融、電信、媒體、海空運輸、影視文化、電子商務、餐飲服務、零售批發，台灣更應掌握亞太地理中樞、全球華人廣大族群等趨勢，結合產官學研力量，擘劃短中長期願景與目標，以南韓與瑞士為師，腳踏實地逐一落實，俾擴大就業與國際影響力，讓台灣成為國際服務業新大國。