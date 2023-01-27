經濟日報社論／新內閣面臨多重挑戰

在一波三折之後，內閣終於改組，由陳建仁出任行政院長，雖然與在九合一選後立即改組的社會期待有不小落差，不過晚改總比不改好，然而新內閣將面臨不小的挑戰。

新內閣沒有什麼磨合期，政策必須立竿見影，也要先處理蘇內閣留下的問題；由於距離明年總統大選只有一年，「行動內閣」又要快速轉型為「選舉內閣」，也將會影響施政績效。

新內閣首先要迅速解決「還稅於民」的議題。九合一選後，執政黨為了挽回急速下滑的支持度，拋出經濟成長下，政府賦稅超收，而以普發現金來回饋全民。在超收爭議仍未平息下，行政院仍將以現金發放為主的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，送交立法院審議。

事實上，在2020年新冠肺炎達到高峰，經濟活動幾乎停擺下，多數國家普發現金，目的是在救急救窮，以解決民眾基本生活問題。但目前在面臨高通膨、低成長情勢下，新內閣如何運用有限資源，發揮最大效益，可以更加審慎。

台灣去年經濟成長率確定無法保3，表現不如預期；通貨膨脹率為2.7%，低於大多數國家。人均GDP推估可達3.3萬美元，已在先進國家之列，但庶民卻大多無感。另外受僱人員報酬占GDP比率也創歷史新低，凸顯分配不均日益嚴重；再加上薪資成長有限，不少民眾反而會覺得生活水準倒退。

分配問題在短期內不可能明顯改善，但至少要避免不再惡化。另外，新內閣除了要全力控制通膨外，也應維持民生物品供需穩定，避免再發生類似「蛋荒」的離譜情況。

在地緣政治對立、新冠肺炎疫情，以及其他因素的多重影響下，各國體認經濟成長與產業結構調整同等重要。惟有強化產業發展，鞏固生產面，才能確保供應鏈安全，所以應挹注大量資源以厚植產業利基，主要是提供對產業的優惠，以及基礎建設的強化。全球已進入「大政府」時代，未來政策有效性及政府執行力將是決定勝出的重要關鍵。

反觀蘇內閣多專注於細瑣環節，欠缺宏觀政策規劃，台灣已輸在起跑點上。特別是目前攸關產業發展的產創條例修正，即所謂台灣晶片法，雖然已經通過，但時機已落後其他國家。未來新內閣應推出具有全面性的政策，例如可在協助傳統產業創新，以及扶植中小企業發展，有更具體措施。

近年來台灣經濟成長主要是由出口所帶動，但是自去年下半年開始，由於各產業存貨消化過慢，以致全球訂單大量縮減，台灣出口開始疲軟；也使經濟成長降溫，預估出口衰退至少會持續到今年上半年。如何降低出口面的衝擊，是新內閣另一施政重點。

此波出口衰退主要是因為對大陸出口下滑幅度過大，台灣對大陸出口占總出口比重，由前年的42.3%，下降到去年的38.8%。雖然台灣對大陸依賴度降低，但成長也因而減緩。未來如何維持對大陸出口動能，並且供應鏈與大陸脫鉤，確保技術優勢，是新內閣一大考驗。

去年大陸對台軍演，兩岸關係幾乎失控，對台灣經濟有不小影響。在蔡政府「抗中保台」的主軸下，兩岸在國際不斷碰撞，在「零和」的結果下，台灣很難走出去。

目前台海情勢雖然看似平和，不過3月初大陸將召開第14屆全國人大，在習近平地位更加鞏固下，大陸對台灣圍堵有可能會加深。再加上明年台灣總統大選，兩岸情勢更加詭譎多變，在台灣國際參與很難有所突破下；如何避免兩岸擦槍走火，是新內閣更不能忽視的問題。