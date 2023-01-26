聯合報社論／民進黨把社會的中間地帶變窄了！

民進黨敗選屆滿兩個月，年前蘇貞昌率內閣總辭，新閣迄無影蹤；全民在政府「看守」狀態下度過春節，感覺相當詭異。近期傳出的內閣人事，包括陳建仁、蘇嘉全、鄭文燦、林佳龍等的安排，無非都出於黨內派系勢力平衡或中生代接班之考量，乃至維持府院黨的三角關係以確保蔡總統不致過早跛腳。看來，經過這些年呼風喚雨的治理，蔡總統的視野已跨不出民進黨的既得利益範圍，很難再有國家社會長遠發展的宏圖。

蔡英文執政的七年，民進黨首度締造了完全執政，同時掌握行政部門與立法部門的主導權。如此優越的條件，民進黨原本有絕佳的機會為台灣打造一個更公義、更開闊、更文明的社會；誰料，它卻一頭栽入權力的迷思，變成一個以追逐權與利為滿足的政黨，也失去了自己在野時有過的理想與追求。外界屢批評民進黨是「雙標黨」，原因在此。

對內，它退化成像威權年代國民黨那樣的「一言堂」，立法部門變成府院的橡皮圖章；當「最高民意機關」也失去反映民意的功能，民進黨距離社會民意當然愈來愈遠。對外，它假藉「轉型正義」之名不斷對國民黨施行羞辱和報復、沒收財產、削減軍公教年金、挑起族群情結；另一方面，它豢養側翼網軍壓制社會異議、關閉電視台，並利用資源分配大權在藍綠執政縣市製造政績差異。蔡政府執政期間，「黨」和「國」與「政」的分際線幾乎消失殆盡，國家資源不斷被用來壯大民進黨，毫不遮掩。

在這種情況下，除在野黨遭到箝制打壓、民眾遭到恐嚇，社會被撕裂成非藍即綠，中間地帶幾乎消失殆盡。最明顯的現象是，原本活躍的台灣各項社會運動，隨著民進黨執政許多社運人士被延攬入閣為官，社運便一路迷向乃至消沉。例如，出身農陣的陳吉仲當上農委會主委，不斷使用補貼政策來掩飾農業失政；他甚至不惜出賣水利會使之收歸國有，讓農民原有的主導權被收繳到官僚手中。農田、漁塭遭到光電產業入侵，農漁民飽受欺壓卻無處申訴；就如桃園藻礁因中油興建三接而破壞，即使全民公投支持護藻礁，蔡政府卻依舊蠻幹。民進黨不把環境保護放在心上，不把民意放在眼裡，卻一味盲目力挺蔡英文錯誤的能源政策；如此背信忘義的政黨，怎麼可能贏得選民支持？

這次選舉大敗，是全民對蔡政府執政釋出極度不滿的清晰訊息。如果是一個神經敏銳的主政者，第一時間即應迅即調整自己的作為與路線，包括調整自己的執政團隊。但蔡總統卻在第一時間慰留蘇內閣，明顯誤判了民意；幾經周折，在蘇貞昌終於向民怨稱臣請辭後，蔡總統的接班團隊名單仍在她的小圈圈中打轉，尤其要阻擋兼任黨主席的賴清德的政治影響力坐大。這樣的心態與氣度，恐怕沒有太多值得期待。

陳水扁首度執政時曾打出「全民政府」的訴求，任命國民黨的唐飛為閣揆；李登輝則曾任命郝柏村為行政院長。兩次雖不是愉快收場，卻是為了鞏固政權、展示執政者的心胸寬宏而發，具有宣示作用。對蔡英文目前的處境而言，就算她無意從在野黨延攬人才，國內也還有許多器識寬廣、才幹卓絕的社會賢達人士可以為國做事；遺憾的是，在她的視野中，卻從來沒有這些人存在的位置。這是蔡總統的識人拘限，還是民進黨的排外性格使然？

蔡政府執政七年，除了藍綠對峙更為激烈，社會的中間地帶也變得愈發狹窄。台灣整體社會力遭侵蝕衰敗，民進黨該當首責。