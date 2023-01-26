經濟日報社論／打造亞洲版「愛丁堡藝術節」

許多國人都知道「愛丁堡國際藝術節」，特別是在北一女儀隊從2007年開始受邀參加軍樂節表演之後，不少民眾開始注意到這個國際知名的藝術盛會。文化部也從2014年起，選派小型國內藝術團體前往參加表演，打出了一個「台灣季」(Taiwan Season)的節目系列。甚至有旅行社以此為號召，揪團前去旅遊兼觀賞表演。然而，台灣其實已經有適當的條件，打造出一個亞洲版的「愛丁堡國際藝術節」，特別是在台北表演藝術中心啟用、台北大巨蛋即將完成。

「愛丁堡國際藝術節」創辦於1947年，陸續加入了「愛丁堡藝穗節」和「愛丁堡軍樂節」；而國際電影節、國際圖書節、爵士藝術節也在同時間舉辦，讓8月 份的愛丁堡成了一場藝術饗宴，為當今全球歷史最久、規模最大的國際藝術節。「國際藝術節」本身是頂尖音樂家和藝術團體的表演，包括歌劇、戲劇、芭蕾、古典 音樂，都在幾百座中大型場地演出，門檻相當高，票價也相對高些。「藝穗節」則更為多元，許多是開放空間的前衛藝術表演，甚至有脫口秀、吹泡泡、魔術、馬戲 雜耍等，在這個城市的各種角落、甚至直接在大街上演出，從早上10點到半夜12點，整個城市成了一個不夜城，表演者和觀眾打成一片。2016年有5萬個表演者，在近300個表演場地，演出超過3000場次，票價相當便宜甚至免費。軍樂節約有50個國家的軍樂團體參加其售票演出，在夢幻古堡前的廣場上，除了音樂、隊形變換，還搭配光雕投影和煙火秀，已成了最受歡迎的表演，場場都是爆滿。

這個讓愛丁堡聲名大噪的藝術節，除了提供全球頂尖和創意表演藝術一個讓社會大眾認識、提高藝術文化水準的交流平台之外，更創造了大量商機。愛丁堡的旅店價格會上漲2到3倍，2個月前訂位才有機會訂到。有研究估計，2016年有450萬人次參與這個活動，大約半數來自愛丁堡以外地區和國外，為愛丁堡創造出2000萬英鎊經濟收益，以及5000個工作，整個蘇格蘭地區則獲得超過3億英鎊(120億元新台幣)的經濟收益。其成功因素有好幾個，最重要的是當地社會全部參與規劃，所以相關配合良好。

亞洲各大城市也都在經營各自的藝術節，無論是香港、新加坡、吉隆坡、上海、首爾、東京，都各自有不同的重心，但是和愛丁堡藝術節相比，無論是表演的多元性、密集度、參與者和觀眾、經濟效益，都難以相提並論，可說有天壤之別。「台北藝術節」也是以8月為主，今年有14檔節目(2檔免費)65場演出，還有極大的發展空間。特別是在台北表演藝術中心啟用、大巨蛋也即將完成，雙北市長同屬一政黨之下，開始擴大藝術節規模、提升演出水準、增加國際元素，以「台北國際藝術節」邁向亞洲版的「愛丁堡藝術節」，確實有很好的機會。

當 然，在全球頂尖表演藝術團體都往愛丁堡朝聖之下，台北國際藝術節沒必要、也不可能和其直接競爭，但若標榜「亞洲的愛丁堡藝術節」，將重心放在亞洲的頂尖表 演藝術、邀請亞洲各國傑出表演藝術家和團體前來演出的話，就很有機會異軍突起，成為亞洲民眾前來觀賞、認識亞洲表演藝術和文化，順道旅遊台灣的賣點。台灣 其他都會也可接續其後，推出自己的藝術節，讓有興趣的國內外民眾，繼續往其他都會欣賞表演和觀光，極大化這個國際藝術節的效益。

台北市、新北市和文化部若能通力合作，搭配「新南向」計畫下的基礎，以及台灣在東亞的中央位置，我們相信東方的「愛丁堡藝術節」就在眼前不遠處。