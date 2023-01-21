聯合報社論／沒了風骨，民進黨寧可搶食餿腐？

民進黨敗選後，行政院長蘇貞昌撒幣救官位，鐵桿深綠則把礦坑裡的金絲雀當成戰犯，製造了「煎尾吳郭魚」（王世堅、何志偉、吳子嘉、郭正亮、高嘉瑜）的肅殺現象。且不說吳子嘉前年已被開除黨籍，郭正亮也久不繳黨費自認已「不是民進黨員」，竟還被同志緊咬，豈不突梯？最糟的是，民進黨不去追究無的放矢如惡狼的側翼，不處置林智堅，卻去追殺赤膽直諫的黨員，這個政黨還有一點「進步」的形狀嗎？

民進黨的選後檢討，出現兩種極端現象。在一端，掌握執政大權的長官假裝看不見自己失職，頻頻在那裡裝威風邀功討捧，不斷拍板重大建設、核定重要人事異動，甚至搶發超徵現金拚留任，只差沒為自己立碑表功。在另一方，摸不著邊際的基層黨員，則劍指那些敢於直言的民代，認為他們是破壞黨內團結的內奸，是必須趕盡殺絕的烏鴉。而夾在兩個極端之間，則是鴉雀無聲的廣大中間黨員及從政同志，他們保持低頭與噤聲，猶如一片荒原。

這樣的景象，不能不令人為民進黨感到悲哀。過去雄辯滔滔的民進黨人，如今竟變成這副唯唯諾諾的模樣，連話都說不出來。過去七年，耀武揚威不可一世的綠營黨政菁英，直到去年底的選舉前，完全沒想到自己會被選民唾棄到這個地步。這些年來，蔡政府靠著廣大側翼網軍的助陣，變成打遍天下無敵手的英雄，整個民進黨都覺得自己是神光加持的戰士，是台灣可以永遠執政的不敗政黨。他們一定沒想到，國王新衣被戳破後的現實如此殘酷，行政部門製作了那麼多政績哏圖自嗨，網軍不眠不休幫他們攻打各個網路陣地；但到頭來，竟沒有太多民眾相信。

剛剛宣布總辭的蘇貞昌，一定會記住是誰在危險時刻對他丟了石頭。在賴清德舉辦的黨員座談會上，立委高嘉瑜遭到基層黨員比倒讚和嗆聲，要求開除其黨籍。親綠媒體人周玉蔻在臉書喊「爽」，當天主持該座談會的蘇貞昌之女—立委蘇巧慧立即到周玉蔻臉書附和，說「當主持人不能多說話，但今天真是長見識」。

事實上，長見識的豈止蘇巧慧。民進黨檢討敷衍、蘇貞昌戀棧權位，都讓人長見識；追殺「煎尾吳郭魚」，更讓人長見識。去年選前，高嘉瑜即預言護航林智堅抄襲恐釀「一屍五命」；選後，又批超徵稅收是行政失靈而非政績。台北市議員王世堅則說，蘇貞昌如被逼下台是「晚景淒涼」，又將蘇貞昌邀功的五大政績比擬為袁世凱的六大功烈。他們說出真話，卻引起黨內反彈，民進黨容不下真話。

對於「煎尾吳郭魚」，賴清德一路袖手旁觀，更冷言「沒用的話少說」。他聲稱黨中央不會封口，但絕不容忍非事實的攻擊；這是警告高嘉瑜等人少講話嗎？賴清德看似包容黨內批評，卻也為懲罰異議留下空間。

民進黨不敢面對蔡蘇的政治責任，那麼，府院的決策錯誤及行政濫權仍要維持下去嗎？

在高嘉瑜、王世堅等人發言批評時，代理黨主席的陳其邁和黃偉哲、翁章梁及若干綠委皆站出來挺蘇貞昌，歌頌他的辛苦及撥款協助地方建設。政治人物相互打氣取暖，本是人之常情；但在黨面臨危機之際，還把改革檢討當成人情酬酢，根本就是和稀泥。相對於那些還甘冒大不韙直諫的人，這些挺蘇「送暖」之舉其實在混淆大是大非，而那些高喊開除黨籍者更是黨的爛根。若民進黨不能深切檢討，連蔡蘇責任都成言論禁區，這個黨除了搶食殘餘的餿腐權錢，還有什麼存在的價值？