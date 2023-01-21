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聯合報黑白集／中國作為對照組

聯合報／ 黑白集
經濟部指示下架未合法進口的中國製螺螄粉，卻遭有心人操作「抗中保台」。圖／取自台南市議員李宗霖臉書
經濟部指示下架未合法進口的中國製螺螄粉，卻遭有心人操作「抗中保台」。圖／取自台南市議員李宗霖臉書

一款陸製的螺螄粉，因印有「你是中國人，我也是中國人」字樣，被質疑為「統戰標語」而遭禁。但依經濟部的說法，禁螺螄粉不是因為標語，而是政府為保護國內業者從未核准它進口。為了同一理由，一款很受歡迎的大陸「黃飛紅麻辣花生」也被禁。

說來奇怪。這兩樣商品，經濟部從未核准進口，但台灣人已經吃了許多年，政府都不管。現在為了一個包裝文字，立馬就禁了，但真禁得住嗎？最好笑的是，螺螄粉包裝那段「中國人」的短句，是大陸流行的「土味情話」，是為娛樂中國內銷市場的民眾而發。誰料，卻被綠營當成統戰口號，認為是專門針對台灣設計。除了玻璃心，這也太能幻想了！

凡事從統獨立場出發，就會出現這種盲區，搞得自己神經兮兮，民眾吃個螺螄粉都不行。但中國作為對照組，未必都要負面解讀。

最近一個ＳＭＡ罕病女童赴陸求醫，在台灣每針要二三○萬元的針劑，在對岸卻以每針十五萬元得到治療。經本報報導後，我健保署積極與藥廠協商，有兩家藥廠已同意降價。

兩岸切磋競爭，其實有助於彼此進步。如果我方一味反中仇中，或對岸不斷呼喝武統，就只會讓人心智退化，做出自欺的愚行。就像蔡政府放著詐騙集團橫行不管，直到中國大陸到海外抓人，我們才去和他們搶人。這就是愚人自欺！

螺螄粉 詐騙集團

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