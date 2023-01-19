經濟日報社論／能源政策失靈 如何安心用電

最近有幾則和台電相關的新聞，看了令人怵目驚心，顯然是能源政策出了嚴重問題，也成為蔡政府行政失靈的表徵。能源政策若再不改弦更張，恐怕會成為這兩年重大的民怨之一。

首先是，台電提醒民眾「在春節假期出遠門時要記得拔插頭」，理由竟然不是省電，而是綠電太多會造成民眾的損失和風險；因為今年春節假期長達十天，工廠、商業用電減少，預估用電負載僅1,750萬瓩，為全年最低，用電下降會導致電壓上升。另一方面，秋冬是離岸風電發電全盛期，再生能源滲透率，也就是風電、光電等不穩定電力在總電力系統中的占比，大年初二有望突破30%。若臨時風力、日照變強，火力機組來不及降載，影響電網穩定性，也會造成電壓飆升，甚至可能升至130伏特。若連續數小時都高過耐壓值範圍，老舊的電器絕緣不佳，可能導致電器損壞，或者更嚴重的是引起電線走火的公共安全問題。因此台電不得不呼籲民眾，將沒有使用的電器，例如除濕機、電視等插頭拔掉。台電也表示會採取降壓運轉措施，以確保用電安全。

問題是，目前再生能源滲透率將近30％，台電就呼籲民眾春節假期要拔插頭，而政府又大力推動風、光發電，依照台電的電力規劃，在2025年將提供15GW的不穩定電力，占當年尖峰負載30GW的滲透率將高達50％，而且滲透率還會逐年增高，豈不是以後的冬天，台電都要呼籲國人天天拔插頭，甚至最好不要插插頭？

更諷刺的是，台電才為春節不穩定供電而提醒民眾配合的同時，電力專家又指出「3月份的電力供應恐將吃緊」，因為核二廠2號機預計在3月14日停機除役，因疫情延宕的大潭電廠燃氣機組8號機在3月底、4月初才能併網測試。而5月之前還有其他機組還在歲修，「空窗期」如果又遇到氣溫提前飆高，則「5月極可能發生停電」。是否重演去年的3月3日大停電，以及前年5月的分區大停電，確實頗令人擔心。

台電只能盼望5月的天氣不要太熱。但是，看天吃飯不是長久之計，即使躲過今年的停電危機，也未能根本解決問題。明年6月核三廠1號機又要停機除役，等於進入完全非核階段，而燃氣機組上線速度可能無法填補供電缺口，因此電力專家預估明年停電的風險仍然很高。

換言之，蔡政府的能源政策出現左支右絀的問題，造成台電的營運有如天天走鋼索，時而害怕跳電、缺電、停電的危機，時而又擔心不穩定的綠電供給過剩，造成民眾損失或公安問題。民眾在無法安心、安全用電之餘，還要配合政府的提醒，已經無所適從了。

更令人難以接受的是，蔡總統的非核家園造成發電成本暴增，又亂開「電價十年不會大漲」的政治支票，加上參與制裁俄羅斯，10％的天然氣和15％的燃煤改從較貴的國家進口，讓台電去年的發電成本暴增，使得台電在去年和今年的累計虧損（還不包括未認列核四2,858億的興建費用），恐怕增至5,460億元。這些能源政策方面的錯誤和失職，全部要納稅人概括承受，除了在112年度的中央政府總預算，撥補1,500億元注資台電之外，還利用「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案及特別預算，蒙混夾帶補貼台電數百億元。

有鑑於主管能源政策的經濟部部長，對於蔡政府本身能源政策的錯誤和謬失心知肚明，卻對過去幾年發生的停電事件，沒有負起任何的政治責任，立法院實有必要刪減對台電的注資補貼，才能促使蔡政府從頭務實檢討能源政策，讓台電回到專業自主營運，也才可能讓全民可以安心、安全使用不虞匱乏的電力。