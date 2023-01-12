經濟日報社論／2023中國大陸經濟的挑戰與突圍

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃在新年伊始接受訪問時表示，作為世界引擎之一的中國，去（2022）年的經濟成長可能是40年來首次跌落或低於全球水準；不僅如此，今年全球經濟發展將比去年更困難，因為美國、中國、歐盟及日本等全球主要經濟體的經濟活動都將同時放緩。

2022年10月，IMF曾下調2023全球經濟前景，原因包括：俄烏戰爭、通膨壓力和各國央行推出的高利率措施。與此同時，中國則逐步鬆綁「清零」政策，邁向「與病毒共存」的重啟之路，但新冠確診病例在短時間內激增，導致中國消費者充滿警惕，即使嚴格的封控措施已遭解除，經濟活動及勞動力市場卻未見顯著提高。

正由於近幾個月中國放鬆「清零」政策後的現象與效應，IMF開始對中國經濟成長轉為保守與負面，作出了中國經濟將出現40年來首次低於全球水平的判斷。據此，喬治艾娃釋出最新信息：1月稍晚，IMF將在瑞士舉行世界經濟論壇時公布最新經濟預測，屆時，中國和全球經濟前景可能將再次下調。

IMF對中國經濟，在三個月前還預估2023年將加速成長4.4%，如今卻從正向轉為負向，如此巨大調整，主要依據自然與中國抗疫政策調整後對經濟活動的效應有關。但對於2023這新的一年的中國經濟，能否僅從抗疫政策及其效應這麼單一的角度作出預判，我們有所保留，並願提出以下看法。

首先，日前舉行的第四屆外灘金融峰會上，現為中國社科院經濟與政治研究所副所長張斌，建議中國政策當局應適當提高通膨容忍度，以助力經濟反彈。張斌進一步指出，就當前中國經濟形勢粗略估算，如果要維持產出並控制產出缺口，那麼全年需要最低5.5%經濟增速；如果要實現2035目標，需要6.4%的經濟增速；如果要實現充分就業，則需要6.8%的經濟增速。2023年的經濟工作應該朝著6%以上的經濟增速目標努力。

張斌的分析論點與建議，顯然跟IMF對中國經濟成長的觀察與研判大相逕庭，我們更傾向於認同前者而非後者，主要有三點理由：

一，誠如IMF所言，2022年的中國經濟成長極可能是40年來首次低於全球平均水平，這當然與堅持「清零」政策有關。如今中國正快速鬆綁該政策，在鬆綁初期雖可能出現如IMF所見之因新冠確診病例激增，導致消費者充滿警惕對經濟活動的負面影響，但應屬短期現象，不僅如此，過去兩、三年，因「清零」政策對生產活動造成的窒息效應將因鬆綁而獲得充分解放，因此在2022年的極度低成長的基礎上，2023年的成長出現強烈反彈是合理的判斷。

二，更重要的是成長的動力來源。在美國針對中國的強大遏制戰略下，中國提出內外雙循環戰略，但其實更多地是著重於內需。然而隨著一帶一路倡議的開展，RCEP的開始運作，中國主導的上海合作組織及金磚國家組織的擴員，特別是中國與中東國家經貿關係的強化，內需、外需聯動的形勢正在出現，這無疑將大幅扭轉近年來中國在外需上的不利局面。

三，再就內需而言，中國無論在貨幣政策及財政政策上都存在著巨大空間。比如貨幣政策如張斌所言，只要適度提高通膨容忍度，即有相當寬鬆餘地，此形勢比之美、歐有利太多；至於財政政策，配合「共同富裕」施政，亦將充分調動起巨大的內需潛力。

基於以上分析，我們認為今年3月中國大陸的兩會有很大機率提出明顯擴張的財政政策，與相對積極的貨幣政策，這對中國、對地區，乃至對全球經濟無疑都將是正面的訊息。