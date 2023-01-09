經濟日報社論／2023年台灣趨吉避凶之道

2023年初來乍到，莫不讓世人寄予無限希望。畢竟過去幾年，全球在新冠疫情、地緣政治緊張，乃至於俄烏戰爭、通膨危機等歹事蹂躪下，不僅經濟成長有限，就連全球化轉速，似乎也變慢了。2023年的開始，台灣有機會在如此世界變局中，否極泰來嗎？

正所謂欲知後世果，今生作者是。2023年全球世局會如何變動，除了繫於那些難以預測的黑天鵝未來事件外，很大因素取決於從2022年一路延續到2023年的幾樁大事。對台灣來說，最需要留意的，莫過於持續升溫的逆全球化態勢、中國因素，乃至於尚未進入終局的新冠疫情。

先來說逆全球化態勢。過去幾年節節升高、卻也層層節制的美中對抗，雖未直接在地表上釀成兵戎相見的禍事，卻足以改變全球化長年累積出的地形地貌。這一點，單從去年底台積電美國新廠亮相，台積電創辦人張忠謀感嘆全球化、自由貿易已死，可看出，至少在高科技領域裡，全球化長年表彰的「比較利益」原則，已然失靈了。

比較利益崇尚的是，每個國家衡量自己的勞動、土地、資本等資源稟賦，做自己適合做的事，由此帶來生產效率與成本下降。儘管這樣的生產邏輯，多年來引發了貧富剝削、以鄰為壑等公平正義論戰，依舊無損於國際貿易分工，長年成為全球生產體系裡的主流。

如今，在美中對抗下，比較利益原則受到了更多來自「國家安全」的挑戰，影響所及，中國大陸不再是全球最好的世界工廠，台灣也未必是全球最佳、最安全的半導體晶片生產基地。所有台灣的跨國生產者，如今在國際訂單的要求下，都面臨了「中國+1」、「台灣+1」的分散生產要求，也就是在大陸、台灣生產基地以外，還要再有一個生產、供貨據點。

第二個影響台灣2023年走向的，莫過於中國因素。事實上，不管哪一年，中國因素始終是影響台灣的關鍵因素。2022年，因美中較勁掀起的地緣政治緊張，將台灣推向多年未見的台海緊張衝突，不僅殃及可做緩和區的台海中線消失，就連台灣的農業水產與食品等，也在大陸高舉食品安全大旗下，成為大陸貿易報復的對象。

儘管日前中國大陸公告2023年「兩岸經貿協議」（ECFA）早收優惠續行，但是可以預見的是，在美中持續對抗，兩岸政治冰封下，今年台灣廠商能在兩岸貿易與大陸市場上嚐到多少甜頭，已是未知數。更別說，中國大陸將在1月8日實施疫情邊境解封，有不少經濟學家預期，大陸經濟將在第2、3季見到復甦曙光，台灣可連帶受惠的說法，恐怕過於忽略兩岸政治變盤的影響。

第三個影響台灣2023年的，莫過於全球持續變異、依舊頑強的新冠疫情，迄今沒有國家敢宣稱戰勝疫情，只能無奈採取與病毒共存的生活方式。台灣能做的不多，只能持續升高監測雷達，強化公衛體系，盡可能確保國人健康。

面對疫情，我們只能謙卑，不過，在應對逆全球化、冰封的兩岸關係，與失衡的美中台三角關係上，台灣依舊擁有選擇權，能夠創造最佳國家利益。舉例來說，在逆全球化底下，台灣經濟再度面臨了「產業外移」的壓力，如何引導企業將最好的研發、生產留在台灣，也吸引外商前來投資，端視政府持續在水電、土地、稅務與勞動政策上，創造生利的環境。

而在兩岸與美中台三角關係上，台灣也必須修正過度傾美，視大陸為無物的極端交往政策。試想，美國即便是與中國對抗，仍不忘在各種場合，保持與中國對話、交流，由此既可避免誤判，也能創造利益，台灣也應如此，維持雙邊來往，方能為2023年趨吉避凶，創造更多條件。