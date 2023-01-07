聯合報黑白集／「金玉其外」大解構

高虹安新官上任重勘新竹棒球場，開挖不到十公分，就發現了紅磚、石頭和廢電線，顯然是廢棄物填入球場。其實不必開挖，從市府拍攝的空照圖看，癩痢頭般的草地、色澤斑駁的紅土，它就像一個偏鄉克難球場，卻花掉十二億元公帑。「金玉其外，敗絮其中」，說的正是這種故事。

一向形象光鮮、衣著合身的林智堅，不也正是如此。五星市長的桂冠，「小英男孩」的加持，讓他散發著一股無可質疑的貴氣。因此，蔡英文曾試圖要為他修法打造「竹竹併」，又破格提名他參選桃園市長，甚至提前啟用這座尚未驗收的球場。若不是台大讓他的論文抄襲現形，他可能衣冠楚楚地當選桃園市長，讓棒球場埋棄土的真相永遠無法大白。

北檢為了六十萬元助理費，差點就要羈押高虹安；目的就是為了避免新竹的黑暗角落被光照亮，就像棒球場底下的不堪。台南市的政壇近日的「大解構」也如出一轍：黑金白三色交織，共同分食「土地種電」的龐大利益，把民主和國土踩在腳下。

離譜的是，高虹安涉區區助理費，竟裁定六十萬交保。而台南議長賄選案一票喊價上千萬，邱莉莉竟僅以五十萬交保。看在民眾眼裡，檢察官都不怕被笑話嗎？

蔡總統的不識人之明，蘇貞昌的炫耀粉飾，吹出這股政治「浮誇風」，仍等著更多解構。