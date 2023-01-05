經濟日報社論／還稅於民 春節前應每人發1萬元

政府去年稅收超出預算數（超徵）4,500億元，和民間低薪、低成長的經濟表現形成了強烈對比，於是朝野民代和民間紛紛要求政府「還稅於民」。但是政府扭扭捏捏，在民意壓力下，終於宣布春節後每人發放現金6,000元。

蔡總統在年底最後一天的國安會議中，指出稅收超徵數僅3,800億元，將以1,000億元撥補勞、健保及台電財務缺口，再以1,000億元投注「加強韌性經濟方案」七項措施；剩下的1,800億元，將預留一定財源以備不時之需，最後在「財政許可範圍內，行有餘力時，才會適時研議全民共享的可行方案，且錢要花在刀口上」。言下之意，國人在農曆年前確定領不到退稅，每人最多大概也只分到幾千元而已，讓國人大失所望。

蔡總統在元旦談話中，又說不普發現金這個決定並不容易，因為面臨全球經濟高度不確定，政府必須未雨綢繆，把寶貴的資源優先協助高風險的國人與產業。這些說法和數據前後矛盾，實有必要及時予以辯正釐清，讓國人知道真相。

蔡總統可能忘了，她在2015年底競選總統時，看到連兩年稅收超徵，就要求馬政府「將經濟成長的果實，分配給每一階層的人」。當選總統後，稅收更繼續連年鉅額超徵，卻沒兌現和民眾共享的政見，並未把寶貴資源優先協助高風險的國人與產業，六年內還編列了超過2兆元的特別預算，包括效益不明的「八年8,400億前瞻建設」，又何曾把錢花在刀口上？

蔡總統更在2019年元旦談話，說過去二年經濟有成長，稅收也連續超徵，她已請行政院盡快提出讓低收入民眾優先分享經濟紅利的方案，就像公司有盈餘應優先給員工分享一樣，結果卻不了了之。現在民眾要求「還稅於民」，蔡總統就是不提她任內（2016-2022年）已經超徵了1兆2,567億元，老是只在「去年」超徵數字上七折八扣，扭捏作態才令人難以接受。

其次，2023年總預算已編列對台電增資1,500億元填補虧損，並撥補勞保基金高達450億，還要再撥補1,000億元彌補勞、健保財務缺口及增資台電，豈不是灌水作帳？何況，這是蔡政府六年來對勞、健保沒有改革，能源政策錯誤，造成的財務黑洞，怎好意思要納稅人概括承受？再說，去年6月底防疫特別條例及特別預算到期時，尚有1,300餘億元未執行，2023年預算又新增658億後疫情防治經費，因應不時之需已綽綽有餘，何必在還稅於民上面小裡小氣？

在民意表達不滿之後，蔡總統和蘇院長鬆口說，將保留400億因應不時之需，其餘1,400億將發放每人現金6,000元，並對中、低收入戶加碼數百元。最快可能在3月，研擬直接匯入民眾帳戶。

問題是，2023年預算已經撥補勞、健保及台電將近2,000億，根本就不需再彌補，因此在「財政許可範圍內，政府行有餘力」可以「還稅於民」的金額，至少仍有2,400億元，足以讓國人每人分到現金1萬元，比較符合民眾的基本期望。

最後，面對迫在眉睫的低成長、高通膨、高失業的危機，在時效上要達到「救急救窮」的效果，務必在春節前送到民眾手上為宜。既然防疫紓困特別條例已經延長至今年6月底，蔡政府只要拿出執行力，立即編列特別預算，下周送請立院審議，保證朝野立委一定支持通過，即可讓國人能在春節前領到現金，然後在春節期間立即消費，從而及時紓困並振興經濟，這才是真正的把錢花在刀口上。

總之，蔡總統「經濟成長果實與全民共享」的政見已跳票多年，連續六年稅收超徵早就該還稅於民，何不乾淨利落就全民每人發放現金1萬元，在春節前送到國人手上，立即產生紓困和振興經濟的效果？