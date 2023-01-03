經濟日報社論／台灣要化解震盪 掌握機遇

回顧2022年，震盪和機遇或許是台灣經濟最貼切的關鍵字。展望2023年，經濟下行大抵確定，機遇仍存但變數更多，將會是艱難的一年。

2022年台灣及全球經濟呈現典型的「每況愈下」局面。年初2月時主計總處預估全年GDP成長率可達4.42%、通膨率為1.93%。年末11月時GDP下修至3.06%，通膨也在6月飆升到14年來最高的3.59%，前後修正幅度之大，是近年罕見的震盪。不僅如此，台股指數從1月18,619高點一路走低，10月來到12,629最低點；利率則是一路走高，全年已升息四次且似乎尚未結束。

去年2月爆發的俄烏戰爭，加上受到疫情衝擊而扭曲的全球供給及需求關係，正好進入回歸常態的盤點調整期，是造成震盪走勢的主因。國際貨幣基金（IMF）去年10月便已示警，世界將進入20年來最弱的成長期。我國出口在連續26個月持續增長後，自2022年9月起開始下滑，11月更減少13%，已經反映出全球衰退的警訊。展望2023年，經濟下行恐怕會持續成為主旋律。

兩岸關係的緊張及「軍事新常態」也是2022年另一個震盪來源。美國眾議院裴洛西議長8月訪台後，北京海、空入侵及跨越海峽中線，甚至中方軍艦固定在我鄰接區海域外站崗，已成為每天的日常。目前為止，這些新常態對國人及經濟的直接衝擊有限，但無疑會增加外國投資人的擔憂。從2022年外人投資增加85%的數據，加上近期國際重要級科技廠加碼投資的發展來看，似乎信心並未動搖，然而國際政治領袖在2023年會繼續來台，「軍事新常態」將會有新變化，政府在2023年必須全力建立台海「緊張但不危險」的認知，以降低對投資的影響。

另一個震盪，來自於台積電赴美投資的「去台化」爭議。因為成本、局勢、競爭變化等因素，台灣企業分散生產布局在過去30年從未間斷，台積電也不會是例外；特別是如果認為具有關鍵地位的先進半導體，能夠永遠只在台灣生產，未免太從台灣看天下。然而台積電不但是蘋果、AMD等美商的核心隊友，在美國生產也只占整體產能不到5%，赴美投資冠上去台化汙名，顯然是政治思維的評論。不幸的是，2023年台、美都將進入大選模式，此類政治帶領的辯論恐怕會擴大，繼續震盪產業及人心。

地緣競爭也帶來機遇。過去礙於中國商機，多數國家對台灣在國際經濟的重要性只願意私底下按讚，近年來大國戰略競爭思維成為主流，「中國因素」降低，跟台灣合作也出現公開化、正式化的趨勢。例如2022年6月開始談判的「台美21世紀貿易倡議」就是一例。這個倡議實質上是一個小型經貿規則協定，若再加上同年啟動的台美「科技、貿易與投資合作架構」（TTIC），都是台美經貿關係20年來可遇不可求的升級。歐盟在2022年也首次打破慣例，將雙邊對話提升至部長層級。展望2023年，台灣要繼續利用這些新機遇，以創意方式極大化對台灣的意義。

未來一年全球及台灣經濟的最大變數，當屬俄烏戰爭的走向；若雙方果能在春天開始接觸談判，則2023年全球經濟可以逐漸走出陰霾。反之若談判無望甚至戰事惡化，則從歐洲到朝鮮半島（北韓）情勢必然更加不穩定。再者，中國經濟在戲劇化解封的衝擊下，會逐步復甦還是更加動盪也有極大的不確定性，連帶也會影響台海關係的動向。2023年有意競逐總統大位者，必須向社會及產業證明，其有了解台灣處境、洞悉國際動向的智慧，更有提出有意義因應方案的能力。