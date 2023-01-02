經濟日報社論／「內外皆冷」挑戰大 矯正並創造活路

通貨膨脹對整體經濟造成的傷害是過去這一年最重要的經濟表徵。儘管經濟依舊成長，但物價、房價高漲，生活成本提高，實質薪資衰退，人民的被剝奪感急升，終也 成為影響大選結果的要因之一。這些惡徵固然在各種外在全球因素下難以避免，但台灣本身的經濟結構與政策是否得當，也值得檢視。展望新年依舊不樂觀的外在環境，務須找出根本問題與解方。

通膨對人民帶來的痛苦從教科書中躍然於現實生活，其實質傷害感受遠高於官方數據的3%，被學界批評為低估的通貨膨脹率其來有自，更何況還未將房價上漲納入。通膨固然有全球物價上漲的因素，但過去兩年因央行高度寬鬆政策所造成貨幣供給量急速擴張也難辭其咎。

央行常以我國通膨不若其他國家嚴重為由，採取相對寬鬆的貨幣政策。但除了我國的消費者物價指數公式備受質疑外，政府對大宗進口商品降低關稅，刻意緩漲電價、油價、瓦斯等政策也協助壓抑了物價，央行不應以此為滿。政府部門總是強調物價問題不嚴重，甚至降低政策因應的積極度，恐怕也是高民怨的原因之一。

因應物價上漲的各項政府政策也進一步扭曲了經濟運作。無法反映實際成本的油價電價、各種紓困振興措施協助企業壓低的成本等，固然旨在降低民間受到衝擊，但也降低了企業因應經濟轉型的積極度，弱化了市場擇優汰劣的機能，拖慢了產業轉型升級的速度。近來「還稅於民」的呼聲高漲，或謂政府應以超徵稅收貼補健保虧損，這完全無助於健保給付制度的健全，反而開了健保虧損應由稅收挹注的惡例。

就人民所得來看，若依官方數據全年物價上升未及3%， 儘管基本工資調高不少，實質薪資卻還因此而倒退，也顯示近年來實質薪資的成長幅度之低。這也反映了寄望透過產業政策促使產業升級轉型、提供高薪就業機會的努力至今未竟其功。人民的受剝奪感強烈，如果結構性的問題未解、低薪結構依舊，面對束手無策的物價房價高漲，就算普發現金恐也難抑制民怨。

選舉結果普遍呈現了許多企業主經營困難的怨言與青年世代面臨低薪困境的不滿。這兩者基本上是衝突矛盾的難解之題，但展望新年，政府可能沒有太多等待的時間。

新的一年，根據國發會的說法，經濟將是「內外皆冷」，面對新的挑戰，以下幾點值得政府參考。

首先，面對全球需求低迷，可能重演2015年全球貿易衰退劇碼，對於以出口驅動經濟成長的台灣，衰退很難避免。企業面對的挑戰還不僅如此，淨零排放、歐盟即將課徵碳關稅、能源價格提升、基本工資調漲等必須支付的合理成本勢將與時俱增，企業必須創造高獲利才有能力因應變局，也才有能力支付較高的薪資。因此，政府在發展六大核心產業之外，也宜適度放手對企業的保護，藉由市場力量將有限資源引導到真正有利的標的，讓產業可藉創新、發展差異化的能力於國際市場競逐。

其次，以更嚴謹的貨幣政策來控制市場上的貨幣數量，避免資產泡沫破裂導致的民怨。物價房價問題是民怨之首，對所得較低的青年族群尤其如此，房價所得比、房貸負擔率至今仍屢創新高，如何把這兩個指標有效降低是政府的當務之急。如果較高的利率水準將成為合理的常態，政府現今所採行的各項利率補貼政策也應該相應檢討，避免過度補貼造成資源運用的錯置。

最後，所有改革難免陣痛，當政者應以宏觀、耐心的角度與人民溝通，努力卻除各種基於本位思考所形成的阻力，凝聚經濟發展的共同願望，才能在困頓的外在環境下殺出活路。