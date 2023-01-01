經濟日報社論／大環境嚴峻 產業步步為營

在經歷三年新冠疫情的衝擊後，產業界開始面對2023年全新的政經局勢，疫後的經濟情勢並沒有比疫情時樂觀，反而更加嚴峻。去年全球主要股市都面臨20%以上的修正，凸顯對今年經濟走勢的悲觀預期。不論從總經到個體，從國際到國內，產業界普遍的共識為今年的挑戰遠高於去年，許多企業從去年下半年就開始為景氣低迷預做準備，或降低庫存、或提高現金水位、撙節成本支出，為的就是提高面對不景氣的免疫力。

從外部環境來看，產業主要面臨兩大風險：一是各國結束量化寬鬆後的經濟硬著陸風險，其二是從俄烏戰爭到台海局勢可能衍生的地緣政治風險。美國首季持續升息的可能性仍高，日本去年底意外放寬公債殖利率曲線控制區間後，代表日本很可能終結貨幣寬鬆政策。美國等主要經濟體的持續升息，讓經濟衰退風險大增；在地緣政治風險上，俄烏戰火在冬季結束可能升溫，兩岸局勢也充滿變數，都可能對今年經濟走勢造成劇烈衝擊。

外部環境固然對產業有相當的威脅，但這些事件陸續發展，市場已有反應，產業界亦有因應策略，像是庫存問題，業者多數在去年第2季就開始面對，去年底雖然有多家傳產業與科技業傳出庫存過高問題，但仍在市場可接受的範圍。更令產業憂心的可能是國內事務的多項不確定性，包括貨幣政策與匯率、油電價等生產成本與財經政策的暴衝，若無謹慎處理，可能會引發灰犀牛效應。

貨幣政策與匯率走勢對產業影響深遠，總統府去年底公布央行總裁楊金龍續任至2028年，即是體認到今年經濟情勢詭譎，央行總裁人事必須儘速敲定。相較於前任央行總裁彭淮南，楊金龍面臨蔡政府與民進黨內更多不同聲音的挑戰，去年不斷有消息傳出楊金龍未必能續任。楊金龍續任底定，除代表蔡總統釋出對他的信任，也凸顯蔡政府希望央行扮演好穩住貨幣政策的角色。

第二個變數是油電生產成本。在政府的干預下，去年我國油電價都沒有足額反映國際能源價格升幅，今年第2季馬上就要面臨是否調漲電價的考驗。去年11月景氣燈號已亮出多年不見的藍燈，在產業面臨近年罕見的艱困大環境時，油電價調整的影響不容輕忽，政府在推動相關政策前務必要先跟產業界做好溝通；若真的要調漲，也必須參考歐洲多國去年實施的能源補貼方案，協助企業度過難關。

第三個變數是明年1月的總統大選，今年將是國內政治活動活躍的一年。往年總統大選，各黨候選人都會競相開立支票，但這些支票有時距離產業實際面甚遠，一旦成真往往就成為業界災難。舉例而言，蔡總統在第一任任期開始，除了能源政策頻遇挑戰，包括一例一休、基本工資等議題，引發產業界極大的反彈。類似的事情在其他執政者剛上任時也曾發生過，像是陳水扁執政時的廢核四風暴與馬英九執政時的油電雙漲，讓全國耗費了相當的時間與資源才逐步走出亂局，但產業界卻因此無端耗費寶貴的經營時間與成本。

產業不怕競爭，面對不景氣也有應對方法，最怕的是不確定性。像是去年金融業面臨防疫保單之亂，各家業者因防疫保單出現巨額虧損，政府在防疫保單相關政策上前後態度不一，業者在缺乏可信賴的政策依據下，最終付出慘重代價。類似政策的不確定性，也是產業界可能面臨的挑戰。不論是政府的施政、央行的貨幣政策與國營事業的油電供應，都必須以降低不確定性為目標，讓正面臨全球景氣趨緩挑戰的產業，能專心經營本業，靜待景氣反轉。