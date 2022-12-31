經濟日報社論／全球變數多 景氣評估別太樂觀

2023年經濟景氣沒有樂觀的理由，從全球到中國大陸再到台灣，悲觀預期者遠多於樂觀者。全球經濟成長這兩年下行是趨勢，一般預測美國來年衰退機率超過50%至70%，中國大陸不確定性因素更多，經濟沒理由恢復高成長。大環境如此，台灣經濟成長如何有亮麗表現？

俄烏戰爭及其推升的能源高價持續衝擊，全球通膨高漲雖略緩和但遠未逆轉，美歐等主要經濟體續採緊縮貨幣政策，中國仍黑壓壓一片。這些外部環境因素加總起來，必嚴重抑制終端需求，我國出口與投資連帶受創。第3季民間消費雖有回溫，但進出口衰退，大局暫難扭轉大局。展望新的一年，全球景氣降溫，廠商庫存壓力持續，外貿與投資仍難提振；國內經濟整體情勢少有利多因素。

由於充滿不確定性，所以大勢趨向不看好，但悲觀者和樂觀者的估計存有重大差異。有趣的是，一項調查顯示，美國有錢人對來年多悲觀以待，又因為通貨膨脹揮之不去而緊縮荷包，精打細算經營事業及度日，但年輕者和年長富豪態度迥異，因為年輕人更樂觀看待來年景氣，年長富豪則認為這是年輕人沒見過高通膨與高利率的制約力所致。年長富豪大多看空經濟，60%預估經濟將在2023年走弱，悲觀程度直追十多年前金融危機和大衰退期間。基於這種悲觀預期，他們認為2023年通貨膨脹率將保持高水位，多數受訪者表示高通膨率會維持至少一年，股市仍將雙位數跌幅，整體投資回報包括債券、股票及其他資產類別都將為負值。

年輕富豪多不做如是觀，超過一半千禧世代百萬富翁預期標準普爾500指數明年將上漲10%或更多，超過五成千禧世代百萬富翁對美國聯準會（Fed）非常有信心，嬰兒潮世代只5%有信心。專家分析，這種差異可能是嬰兒潮世代猶對1970年代到1980年代初高通膨、利率上升的慘痛記憶深刻。千禧世代從未經歷過通貨膨脹與高利率時代，而是在低利率和資產價格上漲的金融世界成長，所以傾向於認為市場短期回落之後，伴隨而來的將是快速反彈。

老一輩富豪的判斷與年輕富豪的直覺孰是孰非尚待驗證。不過，《彭博》對經濟學家的最新調查可資參照，預估來年經濟衰退的可能性從11月65%攀升至70%；另一方面，受資金緊縮影響，Fed預計2024和2025年失業率將繼續居高不下。這些專業機構及專家的預期顯然比較接近年長富豪。何以年邁者比年輕者悲觀？主要是因為歷史經驗不同，正是所謂「江湖愈老，膽子愈小」的道理。

國際貨幣基金（IMF）估計也趨於悲觀，雖然估算到2023年底全球通膨率將降至4.7%，略低於當前水平的一半，但要實現各國「軟著陸」的目標絕非易事，欲在沒有房市崩跌、企業破產或失業率激增的情況下實現通膨降溫，簡直是癡心妄想。

相對於各國，美國的經濟情況算是好的，中國大陸來年將仍看不到曙光。雖然嚴苛的清零政策已結束，但陡然放開造成的感染人數和相應的死亡人數，對生產和消費的影響才剛開始。預估下半年疫情洪峰才會徹底過去，生產和消費雖可逐步恢復，但嚴控三年造成的大量企業破產，失業率上升及缺工後果將不斷顯現。長期因素的制約也難克服，諸如人口快速老化、企業與地方政府債務全面上升、銀行體系既要應對壞帳上升又要支持經濟復甦、國內外投資意願低落、產業鏈外移加快、美國與盟國科技卡脖子效應漸顯現。消費、出口、投資、科技四根支柱無一穩固，經濟如何能安好？中國大陸是台灣最大貿易市場，也是產業關聯性最緊密地區，必然受到拖累。

總之，江湖險惡，企業經營者還是小心為妙，戒慎恐懼，千萬別再太樂觀而遭來禍患。