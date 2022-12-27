聯合報黑白集／藍營倒戈演義演不完

民進黨縣市長選舉慘敗，在高雄和基隆的議長選舉扳回一城。國民黨則狀況不斷，除高、基遭綠營裂解，花蓮有一堆人跑票，張峻一當選議長即宣布退黨。國民黨中央對地方生態顯然掌控失靈，民進黨則挾完全執政的資源，藉「策反」取利。

最戲劇化的，是高雄市議會。國民黨資深議員曾俊傑宣布退黨，馬上宣布與民進黨合作，助綠營拿下正副議長。選民砲轟：「選前國民黨，選後踢開黨」、「裡外不是人的背骨仔」，還揚言罷免他，這些都是剛好。曾俊傑從沒沒無聞的地方議員，變成全國知名「叛徒」，也算一戰成名。

曾俊傑說，與民進黨合作，是因「國民黨長期分裂」。但國民黨除了他倒戈，其餘廿八票一票未跑，分裂的就是他自己。民進黨共開出卅五票，就算沒曾俊傑這票，也能過半。副議長寶座平白給了一個叛將，綠營自己人難免不平，也埋下隱患。

無論曾俊傑叛逃、張峻退黨鬧劇，乃至基隆前議長倒戈，對國民黨都很難看。但這些「背骨」此際露出原形，也算不幸中的大幸；早點除去內鬼，對國民黨未必全是壞事。

綠營掌握高雄正副議長，等於「完全執政」，施政再出問題就別再推給「議會掣肘」。而國民黨若要打贏二○二四，仍得靠基層支撐；若老是上演「倒戈演義」，要怎麼向選民交代？