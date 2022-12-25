經濟日報社論／善用籌碼 降低貿易保護主義衝擊

日前台積電總裁魏哲家提出「出口管制政策正在摧毀全球化」的警示，之前台積電創辦人張忠謀也認為全球化已死，自由貿易將壽終正寢。雖然各方解讀不同，但卻顯示全球經貿體制發生重大變化。

過去在世界貿易組織（WTO）帶動，自由貿易協定（FTA）推波助瀾下，全球貿易障礙大幅降低，帶給跨國企業全球布局的絕佳機會。這些企業透過投資、外包，以及策略聯盟，以全球為基礎進行採購、製造及銷售；在追求低成本及高效率下，將不同類型經濟活動分散到世界各區域。透過全球化過程，賺取可觀的利潤。

然而在美中貿易戰、新冠肺炎及俄烏戰爭下，全球經貿局勢發生劇變。為確保經濟安全，打造自主供應鏈，各國大幅調整其經貿政策。以美國為例，採取「胡蘿蔔」和「棍子」雙軌策略。除了提供高誘因優惠政策吸引外國產業赴美投資外；另外也採取更嚴格經貿保護措施，除了徵收附加關稅外，也擴大推動出口管制及進口限制等措施。各國也開始群起效尤，全球走向貿易保護主義趨勢。

非關稅貿易措施仍是主要的保護工具，但與以往最大的差別，除了形式更多樣化外，更跨越國界直接約束外國企業的出口行為，可視為貿易保護主義2.0版。由於目前WTO功能不彰，無法與時俱進規範新貿易措施，各國更是有恃無恐持續加碼，所產生的衝擊也愈大。

以美國出口管制措施為例，雖然出口管制措施歷史已久，但以往主要是限制與國防相關的產品。在美國直接將經濟安全與國家安全劃上等號下，將管制範圍擴大至任何可能危急經濟安全的產品。

半導體產業首當其衝，在美國無限上綱界定經濟安全下，出口管制對象細至特定企業，項目涵蓋材料、設備、晶片，甚至軟體設計，影響層面深遠。

除了直接管制措施外，此次貿易保護另一特色是經貿政策在層層包裝下，保護效果變得更為隱蔽，但衝擊卻未必低於直接限制。以歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）為例，雖然是以節能減碳為目標，鼓勵非歐盟國家減少排放。但卻要求未來進口商需為進口產品的直接碳排放支付費用，至於價格則與歐盟碳市場掛鉤。而且未來可能還會增加產品項目及徵收範圍，外國企業若無法配合，就會被排除在出口名單外，也被質疑為變相的貿易保護工具。

除了歐盟的減碳方案外，美國及中國大陸也在積極推動減碳措施，形成多軌機制。主要國家也在其他領域，例如5G、人工智慧及數位貿易，紛紛建立個別標準；各國目標或許有所差別，但共通點則是為本國產業打造最佳環境，普遍帶有排外成分。

另外最近中國大陸基於食安理由，要求進口產品必須完成相關登錄註冊程序，也帶有保護的色彩。

面對此一情勢，政府目前不但連短期因應措施尚未到位，更欠缺前瞻性做法。例如對於中國大陸新措施，反應慢半拍，在台灣出口受阻後才開始處理，而影響企業出口。

尤其是面對美國出口管制措施，台灣只能被動接受，而且通常還是由美國政府官網取得資訊，對企業更是措手不及。在台美目前正在就台美21世紀貿易倡議，以及其他雙邊協議談判時，台灣不應侷限在美方議題的框架中，而應主動向美方表達立場。首先應爭取建立資訊交換平台，以增加應變的時間；另外也應據理力爭，就美國出口管制不合理的部分要求調整。

總之，台灣應避免成為此波貿易保護風潮的主要受害者，政府需更加主動，逐項檢視各國所樹立的經貿保護措施，並提供企業必要協助。台灣更應善用有利的談判籌碼，透過雙邊管道爭取解決對台灣不利的部分，降低新貿易保護主義的衝擊。