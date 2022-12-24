經濟日報社論／服務業需要更精細的景氣指標

經濟情勢詭譎多變，台灣這幾年的經濟情勢原來一片大好，沒想到因俄烏戰爭引發高通膨，加上全球升息而讓消費和投資雙雙受創，迎面而來的是迅速反轉的景氣，今年第4季和明年的全年經濟，都難令人樂觀期待。

然而，對台灣而言，除了要面對景氣突然反轉的挑戰外，還有如何根據經濟統計或指標，做出施政或投資決策的困境。從三年前新冠疫情開始之後，台灣的經濟統計和景氣指標，就出現了令人困惑的狀況：一方面，台灣出口大增，因為疫情讓國際對遠距通訊需求增加，導致資訊產品的出口需求遽增，台灣高科技製造業因此欣欣向榮。再加上美中對抗、台商回流，台灣固定投資顯著增加，全都反應到和國際比較相當出色的經濟成長率上。然而，台灣的服務業卻因疫情的嚴重衝擊，到處呈現關門歇業或是放無薪假的悽慘狀況。而服務業的就業人數其實占台灣總就業人數的六成以上，也就是說，台灣多數受薪者或多或少都成為疫情下的受害者，但整體經濟數據卻是「景氣良好」，連失業率也沒有因疫情而特別嚴重，這不是很離奇的事嗎？

其實，這是因為我們的經濟統計和指標，幾乎都將服務業和農工業（以製造業為主）混在一起，因此難以看出製造業和服務業之間的差異狀態。例如，主計總處或國發會公布的經濟成長率、物價指數、失業率、景氣指標和燈號都只有整體數據，只有「採購經理人指數」分別有製造業和非製造業（以服務業為主）的。以今年10月份的採購經理人指數而言，製造業從9月的44.9回升到45.4，呈現上升0.5的走勢，但以服務業為主「非製造業」指數卻從52.2降到50.0，整整下滑了2.2，清楚顯示製造業和服務業之間存在著顯著的差異。因此，各種統計或指標，若未能分別顯示兩大產業間的趨勢異同，當然就讓人難以摸清狀況，並據以做出經營決策。

一般而言，「經濟成長率」和「失業率」這兩項數據是最重要的經濟指標，政府和企業都高度重視，賴以做出決策。經濟成長率會有「年」和「季」的統計，事實上兩大產業的成長率資料都有，但奇怪的是，主計總處就只公布整體的數據，不公布製造業和服務業兩大產業的個別數據。雖然經濟部會公布批發業、零售業和餐飲業等三大服務行業的每月營業額統計，但究竟不是服務業的整體數據，也不是經濟成長率的增值概念；這使得相關的政府機構難以掌握服務業的可信賴資料，據以迅速提出對策，民間企業也同樣面臨難題。

另外，「失業率」理論上無法做出製造業和非製造業的分別，因就業者可在兩大產業間移動。但為了決策方便，可以設計一種兩大產業皆宜的「潛能失業率」加以公布。例如，以每月或每季服務業（或製造業）實際就業人數，和過去三年來，每年服務業（或製造業）最高就業月份的就業人數的三年平均之間的差異，衡量出當月或當季的就業人數的「潛能失業人數」，轉換為比例就成為服務業（或製造業）的「潛能失業率」。

在目前服務業寒暑不定、經常存在大量無薪假和顯著減薪的情況，需要更細緻的產業資訊，方能決定政府的輔導或救濟措施，及企業的投資決策。因此，「潛能失業率」具有重大的決策價值，值得主計總處研究提供。

我國缺乏服務業統計或指標可用的尷尬現象，已經存在多年，負責統計和編列指標的主計總處或國發會，不應「蕭規曹隨」或抱著「不做不錯」的官僚怠惰心態；特別是在服務業已占就業市場六成以上時，更應迎頭趕上時代需要，反映現實。