經濟日報社論／保費不應比照退休金提撥課稅

依所得稅法規定，軍、公、教及勞工等所繳的保險費可以納入列舉扣除，每人每年扣除數額以不超過24,000元為限。日前，有立委提案修正所得稅法第14條及第17條，將軍、公、教、勞等繳付的保險費，從列舉扣除中刪除，改為不計入提繳年度薪資收入課稅。此一修法的目的，無非是想要為所有勞工及軍公教人員，爭取免稅利益的擴大。

檢視此次修法，其中涉及保險的條文有二，一是保險費部分，所得稅法第17條保險費繳納，以及保險給付部分，依所得稅法第4條免課所得稅。換言之，依現行規定軍、公、教、勞等保險，採取的是「前（部分）後皆免」制，保費可限額列舉扣除，保險給付則可完全免稅。

至於涉及退休金的條文則是所得稅法第14條，依一次或分期請領方式不同，予以不同的定額免稅。以保險給付方式支付的養老金，視為「保險給付」性質，依前述所得稅法第4條予以免稅，但依勞退條例支付的退休金，雖以年金保險方式給付，卻將其視為「退休金」，歸屬於退職所得課稅。

此外，有關退休金的提撥，則於軍、公、教、勞等退休撫卹相關法律中，分別規定一律不納入提撥年度的薪資課稅。換言之，退休金的課稅採用的是「前免後（部分）課」制，提撥時不計入薪資所得，未來領取時才納入退職所得課稅。其實，我國退休金課稅制度歷經多次變革，原來軍公教退休金的課稅規定與一般勞工不同，採用的是「前課後（完全）免」制，直到2021年開始才修法改成軍公教勞大家一致皆採取「前免後（部分）課」制。

由此可知，現行稅法對保險與退休這二件事情的課稅設計是截然不同的。保險費繳納係民眾生活開銷的一部分，為生活必要支出性質，故課稅時被當成計算所得淨額的減除項；退休金提撥則是薪資所得的領取時間安排，為遞延實現所得性質，故提撥時被視為未實現的所得而不課稅。雖然從結果論，二種處理方式的稅負減免效果或許一樣，但兩者的稅制設計概念與課稅合理性之判斷則全然相異，不可混為一談。

至於退休金的領取，由於是工作所得的延後實現，故若提繳時未納入所得課稅，則領取退休金時就必定要補以課稅，才符合租稅公平。但保險給付則不一樣，它的領取與保險費的繳納金額未必相當，且多屬賠償或補償等保障性質，故不論保險費有否扣除，保險給付的領取皆不被視為所得課稅。今若將保險費的繳納解釋為退休金的提撥，不計入提撥時的所得，則喪失了以保險當「護身符」的給付，亦將被視為退休金而照退職所得課稅，不得再享有完全免稅。

再者，軍、公、教、勞等保險皆為綜合性保險，其範圍除退伍／養老／老年之外，尚包括失能、死亡、傷病、生育等，保險費中實難以區分有多少比率係屬於退休金的提撥。今若將其全數作為退休金提撥而不計入所得課稅，亦將嚴重破壞現行退職所得課稅的公平性。

軍公教勞保險中的退伍／養老／老年給付，雖可視為是基礎退休年金的性質，但由於它包裝在保險給付之名下而得以享有與退職所得不同的「雙重免稅」，似不甚合理。改革之道應是將其與所有退職所得一致改採「前免後（部分）課」制，以求公平。

其實，若真想為基礎年金爭取租稅利益，與其修法將保險費繳納視為退休金提撥，還不如主張軍公教勞保險費的扣除應比照健保保費，不受金額限制，反而更具實益。