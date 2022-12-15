聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／楷模如何煉成貪官
中油煉製事業部前執行長徐漢因收賄兩千七百多萬元遭訴，近日受審被問到一筆兩百萬元賄款，他答稱說那是對方送的「過年紅包」。徐漢還說，自己沒受過專業訓練，「不懂採購」；當庭練肖話，連法官都笑了。
徐漢辦公室遭搜索時，兩千多萬現鈔堆了一地，宛如小金庫。一個隨便就能榨出這麼多油水的官，竟不懂採購專業，不難想像蔡政府是怎麼用人的。基本上，政府掌握的官位太多，但認得的人才太少，就會發生這種草包煉成執行長的蠢事。
弊案爆發時，中油同事都很驚訝，說徐漢是從契約工做到執行長的「油人楷模」，誰知「傳奇會腐敗」。其實，「彼得原理」早就說過，人會因某種特質被擢升到他無法勝任的職位，終而成為組織的負債。徐漢的腐化驗證了這項理論，包括蔡政府內許多族繁不及備載的政務官，不都如此？
早年，中油、台電董事長被視為經濟部長的養成所；如今，國營事業董事長變成退休官員和派系人物的養老院。今昔之別何其大！並不是台灣人才變少，而是主政者「非綠不給」的心態作祟；戴著有色眼鏡，就看不到中意的人。民進黨自詡黨內人才濟濟，但連一個蘇貞昌都換不掉，濟濟什麼？
徐漢「楷模變貪官」的故事，只是蔡政府官場現形的一幕。可憐的專業和人才，盡付笑談中！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言