聯合報黑白集／楷模如何煉成貪官

中油煉製事業部前執行長徐漢因收賄兩千七百多萬元遭訴，近日受審被問到一筆兩百萬元賄款，他答稱說那是對方送的「過年紅包」。徐漢還說，自己沒受過專業訓練，「不懂採購」；當庭練肖話，連法官都笑了。

徐漢辦公室遭搜索時，兩千多萬現鈔堆了一地，宛如小金庫。一個隨便就能榨出這麼多油水的官，竟不懂採購專業，不難想像蔡政府是怎麼用人的。基本上，政府掌握的官位太多，但認得的人才太少，就會發生這種草包煉成執行長的蠢事。

弊案爆發時，中油同事都很驚訝，說徐漢是從契約工做到執行長的「油人楷模」，誰知「傳奇會腐敗」。其實，「彼得原理」早就說過，人會因某種特質被擢升到他無法勝任的職位，終而成為組織的負債。徐漢的腐化驗證了這項理論，包括蔡政府內許多族繁不及備載的政務官，不都如此？

早年，中油、台電董事長被視為經濟部長的養成所；如今，國營事業董事長變成退休官員和派系人物的養老院。今昔之別何其大！並不是台灣人才變少，而是主政者「非綠不給」的心態作祟；戴著有色眼鏡，就看不到中意的人。民進黨自詡黨內人才濟濟，但連一個蘇貞昌都換不掉，濟濟什麼？

徐漢「楷模變貪官」的故事，只是蔡政府官場現形的一幕。可憐的專業和人才，盡付笑談中！