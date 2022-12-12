經濟日報社論／全球化沒死 只是大改版

發言一向謹慎的台積電創辦人張忠謀，選擇在慶祝台積電美國新廠上機里程碑的典禮上，說出「全球化瀕死、自由貿易消失」近乎祭文的觀察，不但聳動而且突兀，當然引發關注。

表面上，全球化及自由化似乎還在運作如常，並未接近死亡。即便是站在大國戰略對抗浪頭上的半導體，台灣晶圓代工企業仍在繼續為美、中、日、歐客戶在台灣生產封裝，且因為各國繼續遵守WTO資通訊協定的義務，所以出口基本都是零關稅。台灣的電子十雄繼續在中國大陸，將來自台灣的半導體晶片及零組件，裝進美國、中國企業的手機筆電裡，出口全球一樣免付關稅；可見全球供應鏈依舊在運作，自由貿易也在持續消除關稅障礙。作為大國戰略競爭主戰場的半導體、電子業都如此，其他從機械、紡織到家電家具等離風暴更遠的產業似乎變動更小。

事實上，貿易戰開打四年後，2021年美國對中國出口超過1,500億美元，較2020年還增加了21.4%；由中國進口更高達5,000億美元，增長16.5%。此外，張忠謀意有所指的對象，從貿易戰、鋼鋁稅，到晶片法及電動車與電池補貼，確實部分已經被WTO判定違反規則（制裁關稅及鋼鋁稅），部分被各國挑戰有違規嫌疑。但同時間也可看出美國在設計政策時，仍有嘗試從既有規則中找出解釋空間的痕跡。

那麼張忠謀在悼念什麼？若從過去40年半導體乃至於台灣整體產業發展的脈絡來看，有幾個讓台灣成功轉型甚至成為全球化冠軍的元素無疑在凋零中。第一是政治歸政治、經濟歸經濟。過去40年全球化及經貿自由化能被世界多數國家接受成為經濟運作準則的關鍵，在於藉由「以規則為基礎」的秩序，讓貿易、投資、科技、資本及人才的流動方向，由市場按經濟法則決定；只要符合規則，各國政治外交立場的差異不會形成對經貿及科技往來的限制。在此之下，中國特色社會主義並未限制中國融入全球供應鏈體系，台灣邦交國少無礙於加入WTO，也無礙於全世界半導體集中在新竹生產。如今情勢轉變，未來數十年，政治決定經濟、經濟影響政治會成為主流，立場制度不同者減少往來依賴，政治外交價值接近（Like-minded）、盟友間經濟安全與韌性的維繫，都成為選擇供應鏈據點的考量。

第二，未來世界不再是平的。「世界是平的」在描述隨著全球化及自由化發展下，各國設立的人為障礙逐漸消失，國家及企業都各憑本事，由經濟比較優勢法則（Comparative advantage）決定勝負的架構。過去五年，高科技沿著政治重劃界線的趨勢越發清晰，不同集團間再度出現障礙，同時貿易、投資及供應鏈布局也要顧及沒有比較優勢的盟友。未來數十年，全球經貿的起伏障礙會不斷出現。

台積電及供應夥伴赴美投資，與過去全球化及自由化下的法則不相容，卻完全符合「政治決定經濟、世界不再是平的」這個改變，可能也是張創辦人感嘆的由來。

人類歷史中，開放與封閉的興衰原本就有更迭起伏，可見二者都是「人造」而非永恆不變的秩序。然而目前觀察，「以規則為基礎」的全球化及自由化秩序並未完全崩解，雖然面對來自大國競爭造成的調整、改版甚至侵蝕的壓力，迄今仍是全球多數經貿關係運作的基本法則。在多數國家甚至美中二強，都還有意維持將這種基調做為底線的情況下，未來世界極可能會繼續背離張創辦人（以及台灣）成功的歷史經驗，但全球化可能未死，只是大改版。