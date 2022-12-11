經濟日報社論／日本展現重振半導體業企圖心

上個月日本經濟產業大臣西村康稔宣布次世代半導體戰略，一方面由政府成立「技術研究組合最先端半導體技術中心」（LSTC），將結合日本與美國的技術進行研究。LSTC的理事長將由重量級半導體設備商東京電子前董事長東哲郎擔任。同時豐田汽車與NTT等企業也集資成立半導體生產企業Rapidus，預計在2029年之前確立「2奈米」邏輯晶片的量產技術。Rapidus董事長也由東哲郎擔任。

西村說明日本戰略的核心是「美日合作」，量產2奈米的技術，將來自IBM的技術移轉。在IBM的基礎上，將由LSTC統合日本東京大學等頂尖學術機構進行研究，之後再由Rapidus進行生產線上測試。日本政府預計對Rapidus提供700億日圓的補貼。

西村大臣的記者會在日本國內激起很大的回應，媒體連日報導日本半導體產業將要復活。日本半導體產業在1990年占全球產量的53%，是美日貿易摩擦的主因之一。然而日本在被迫簽下《美日半導體協議》，加上泡沫經濟後企業對大規模投資猶豫，同時台韓企業又努力追趕，日本半導體製造業江河日下，到2021年只占全球產量8.5%。

但如今美國警覺中國半導體產業崛起、極力壓制其發展的國際局勢下，情勢對於日本半導體再起極為有利。韓國半導體企業三星與SK海力士，都在中國有大規模產能，讓美國頗有微言。台積電在中國的產能不大，但是美國還是擔心，才要求台積電必須在美國設立先進工廠，避免兩岸風險會讓美國半導體斷貨。

相較之下，日本沒有半導體生產企業在大陸設廠，在美日安保條約的保障下，日本國土是美軍的守備範圍，他國對日發動戰爭的風險極低。因此若是日本能夠量產次世代的2奈米晶片，分散美國晶片依賴台韓的風險，是完全符合美國國家利益，這成為日本半導體產業再起的最佳利基。

不過就算日本政府用力補貼，未來七年內，Rapidus是否能夠順利量產2奈米晶片，並且良率足以讓企業存活，恐怕是個大問號。

目前日本半導體企業的最先進製程，停留在45奈米，從45奈米發展到2奈米，需要歷經七個世代製程突破。依照台積電的經驗，要掌握一個世代的製程，最快也要兩年，也就是說日本要從目前的45奈米跳躍到2奈米，至少要十年來步步推進，日本政府宣布的七年內量產2奈米，有點畫大餅的意味。

事實上，就人類量產細微邏輯晶片的現況，雖然台積電與三星都在今年開始3奈米晶片的量產，但就算最領先的台積電也還在苦苦奮戰5奈米的良率提升。連台積電都不敢保證，何時3奈米量產的良率能及格，日本七年內就算做出2奈米的生產線，低良率恐怕會成為致命關鍵。

現在全世界的先進晶片製程，ASML的極紫外光曝光機（EUV）是不可缺的生產設備。目前ASML的EUV年產量大概是50台，而台積電、三星、Intel、SK海力士、美光等世界重量級廠商都搶著要，供不應求的情況下，市場評估大概ASML未來兩年的產能都已經被預訂走。這意味著Rapidus最快也要兩年後才能拿到EUV，生產線何時能建立起來，也是未知數。

總而言之，儘管經產省野心勃勃要復活日本半導體產業，但是已經多年沒有精進製程的日本半導體業，到底能在短期內產生多少競爭力，日本企業自己也沒信心。以豐田汽車每年超過1兆日圓以上的研發經費，出資Rapidus卻只有10億日圓，就知道豐田汽車的認真程度。

不過，台灣千萬不能看輕Rapidus的未來，因為在今日複雜地緣政治中，日本如果能量產最先端邏輯晶片，是最符合美國國家利益。美日合作的威力，台灣的產官學界不能輕忽。