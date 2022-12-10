經濟日報社論／多管齊下 解決農產銷陸困境

中國大陸自去年3月起，以檢驗出有害物質為由，先後暫停台灣多項水果及漁產品進口。在禁令仍然未解除下，最近又以未完成進口註冊程序為理由，幾乎全面禁止台灣水產品進口，對業者衝擊更大。

以前我方先由中央帶頭譴責陸方，營造反中氛圍；再鼓勵全民多消費被抵制產品，鼓勵多吃「愛國水果」、「抗中石斑」；同時由「強化內銷、拓展外銷、多元加工」等三方向應變。此次禁令牽涉產品層面更廣，如果仍沿用以往因應的「標準模式」，必定會失敗。

政府通常採取直接收購的補貼方式，來降低農民損失。以石斑魚為例，由於外銷管道拓展有限，農政單位規劃由學校營養午餐來吸收；但國內產銷系統準備不及，目前仍有多數學校仍未消費到石斑魚。而且今年石斑魚由學校吸收，那麼明年是否改由其他單位吸收？未來大量增加過剩的水產品又將如何處理？又如何開拓其他外銷管道？目前均沒有明確規劃，農漁民面對不確定性反而更高。

基於地緣關係，中國大陸為台灣農漁產品最主要海外巿場，再加上中國減免關稅的讓利措施，目前被暫停進口的農漁產品，不少享有零關稅；而中國的一般關稅則為兩位數，進一步擴大台灣產品在大陸市場優勢，但同時也增加台灣對中國市場的依賴。

由於出口大陸突然受阻，基於維持農漁產品生鮮，台灣需要迅速轉移出口，但卻面臨不少瓶頸。首先在欠缺自由貿易協定（FTA）加持下，台灣在中國大陸以外市場普遍面臨高關稅，但其他競爭國家藉FTA之利大多可以免除關稅。其次，也有些台灣農漁產品不符合部分國家的檢疫標準，以致無法進入中國大陸，但也進不了其他國家的情況。

為了彌補出口劣勢，政府也採取出口補貼的短線救急方式；但是出口補貼除了違反WTO規範，可能會引起其他國家質疑，在中國大陸大幅增加產品禁令範圍下，長期經費更不可能支撐。

在國際上則在世界貿易組織（WTO）向中國大陸提出「特別貿易關切」，並宣稱若陸方仍我行我素，將要透過WTO爭端解決機制提告，來討回公道，但是陸方完全不理會。政府表示要在WTO爭端解決機制控告中國大陸，也是雷聲大雨點小，尚未付諸行動。除了因為曠日費時外，另一可能原因是大部分被中國大陸停止進口的產品，台灣目前仍禁止由中國大陸進口。雖然兩者並無關聯，但若未來若台灣控告陸方違反WTO規範，台灣對中國大陸更嚴格的進口禁令，反而可能會被陸方挑戰。

中國大陸宣布暫停進口理由牽強，充滿政治操作。因為公布檢驗出有害物質欠缺科學證據，對之後我方提出的合格科學證明也置之不理，特別是由公布禁令到開始執行，幾乎沒有緩衝期，不符合國際規範。由於兩岸官方溝通管道早已中斷，無法解決問題。未來應考慮由地方政府或非政府單位與對岸溝通，以求突破僵局，否則受傷害的還是台灣農民。

另外由目前經驗可發現農漁產品不但外銷受阻，就連內銷通路也不順，所以需有整體規劃，尋找市場出海口，應由市場需求面進行產銷規劃。農漁產品市場消費特性不同，檢疫標準也有差異，所以必須先對海內外市場需求面有完善調查，找出各市場適合拓展的產品，才能擺脫對特定市場的依賴。

農漁產品生產多有季節性，價格亦隨之波動，所以也應由供給端調節生產，並確保行銷通路順暢，力求價格穩定。

解決兩岸農產貿易困境，惟有擺脫意識型態，多管齊下方能解決，也才能減輕政府財政負擔，確實保障農漁民利益。