經濟日報社論／迎向不確定未來的無悔策略

又到了歲末回顧與前瞻的時刻，但展望未來，在全球經濟景氣不明、通膨壓力仍在、俄烏戰事持續、中國大陸清零影響供應鏈、美中對峙及兩岸情勢嚴峻等等不利因素的籠罩下，2023年的產業前景似乎沒有樂觀的理由。

OECD 11月下旬公布2023年經濟預測，預估全球經濟成長率將由今年的3.1%，減緩至2.2%；國際貨幣基金（IMF）在10月時的預測則是2.7%。而國際金融協會（IIF）在11月底發表的報告更為悲觀，2023年經濟成長率預估為1.2%，原因在於俄烏戰事延燒，可能演變成一場打不完的戰爭，拖累全球經濟。

一家人力銀行也發表企業問卷調查結果，82%的企業認為2023年景氣有中度或高度衰退的機會，而企業心態所以保守，最擔心的未來因素前三項，包括通貨膨脹、烏俄戰爭持續，以及各國央行加速升息貨幣緊縮；而庫存增加、需求降溫，中共二十大重申絕不放棄對台動武也擠進前十大擔憂項目。

面對這可能即將來臨的景氣寒冬與變數，許多廠商已開始以減少資本支出、降低庫存、保留現金水位，甚至無薪假、減薪等方式來因應。而也有思考如何尋求新的事業範疇或者改變商業模式來積極應變。究竟應如何進行風險的控管，並進行系統性的策略思考，以突破困境，相信是大家現在最關心的課題。

平心而論，經營企業本來就是一個不斷與風險對抗的過程，所謂高風險，高利潤，沒有風險哪來超額利潤。因此如何思考降低、轉移，甚至避免或隔絕企業可能的營運風險，是企業領導人每天必作的功課。但在此一前景渾沌的時點，應如何看待未來可能的風險，的確需要更深刻的思索，無悔策略（No Regret）提供了一個思考的架構。

所謂無悔，是指不論在何種情境下，決策者對其所採取的企業經營戰略都不會後悔。就實務上而言，這是非常困難的。因此其意義並不是真的不會後悔，而是最小化後悔（Minimize regret）。一般而言，過去我們經營企業講究的是以小博大，亦即以最少的資源與投資，獲得最大的成果與效益。因此我們試圖尋找關鍵成功因素，追求企業最大的成長可能，並希望能夠進一步確保推動的成果。

但無悔策略的思維重點是「讓企業活得久比短暫活得好更重要；不求絕對成功，但求免於悔恨」。因此無悔策略提醒領導者應分析影響企業發展的關鍵致敗因素，降低失敗可能造成的衝擊，亦即找出最壞的情境，避免走到那裡，也由於未雨綢繆，也可避免因為沒有選擇而被迫行動。

簡單而言，此刻企業應投入一定資源作情境模擬，這包括關鍵風險議題為何？並進行風險的分類、評量與盤點，尤其是未來可能情境的描繪與推演更是重要，此一分析應將最壞的情境納入，才不會掛一漏萬。其次是對策的發展，這包括致敗因子分析，找出影響企業的所有可能驅動因素以及其中會讓企業崩潰的關鍵，設定觀測指標進行掃瞄，一旦指標訊號超過警戒線，就應立即採取必要的行動。最後是方案的執行，這包括指標監控與分析系統建置，教育、溝通與情境演練，這才算是完善風險管理與安全防範機制。

舉例而言，兩岸關係一直是產業界最關心的議題，也是各界認為影響產業發展最重要的變數，若不幸發生最嚴重的情境，企業是否已做好應該做的準備，什麼樣的訊號，就要啟動相關的計畫，恐怕也需要模擬一番。就像1996年台海危機時，李登輝總統表示已做好18套劇本。

從某個程度來說，存在本身就是意義，活著就有希望，企業必須根據所處的總體環境，產業環境，以及自身企業的特質作進一步的分析，將可能影響企業生存的最壞情境找出，並進行應對策略與方案的研擬，採取必要的措施，才不會在最壞情境來臨時坐以待斃。