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聯合報黑白集／林九萬這張牌

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民進黨副秘書長林飛帆。圖／聯合報系資料照片
民進黨副秘書長林飛帆。圖／聯合報系資料照片

民進黨慘敗後的改組，黨內大老許信良建議，不妨大膽起用林飛帆任黨主席，或行政院副院長，以爭取年輕選票。對此，民進黨內一片靜默，倒是網路上一片冷嘲熱諷。網民多認為，林飛帆已是年輕人眼中的頭號戰犯，重用他根本是「請鬼拿藥單」。

林飛帆在二○一四年的太陽花學運崛起，二○一九年飛上枝頭，成為民進黨副秘書長。進入權力核心，並未使林飛帆增添魅力，反因他月領九萬，得到「林九萬」的封號。這個稱號，除譏他只是民進黨的封官小樣板，也反射了其他年輕人長年低薪的相對剝奪感。

蔡英文連兩屆奪得總統大位，確實得力於太陽花學運的氣勢，及年輕世代對「反送中」的共鳴。但蔡政府執政日趨霸道威權、華而不實，年輕世代未感受到幸福，卻因公平、正義流失而深覺得忿懣，從而造成這次年輕選票大幅流失。林飛帆是執政集團的樣板人物，他當然難辭其咎。

許信良為何如此推崇林飛帆，我們不得而知；或許只是錯估，或許是脫離現實。耐人尋味的是，假設林飛帆果真出任黨主席，那豈非整個民進黨中生代全部被略過，直接跳到次世代？如此，是意味整個中生代都該被送進歷史的真空嗎？

蘇貞昌還賴著閣揆不走，彷彿沒有人能接棒。現在，竟說林飛帆也能接副閣揆，這是民進黨在變魔術嗎？

林飛帆 民進黨 太陽花學運

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